Краевые энергетики добились лишения должности директора ресурсоснабжающей организации

По инициативе Гарантирующего поставщика электроэнергии мировой суд дисквалифицировал директора ресурсоснабжающей организации ООО «Квадрат» в Канском районе. Потребитель, являясь злостным неплательщиком, не выполнил неоднократные требования Красноярскэнергосбыта о введении режима самоограничения потребления электроэнергии. Действия юридического лица были квалифицированы как административное правонарушение, за совершение которого предусмотрено отстранение от занимаемой должности сроком на два года.

В управлении ресурсоснабжающей организации находятся 11 объектов: девять насосных станций и два водозабора, которые обеспечивают холодной водой фельдшерско-акушерские пункты, социально-культурные объекты, школьные и дошкольные образовательные учреждения, жилые дома, расположенные в с. Анцирь, д. Белоярск, с. Сотниково, д. Круглово, д. Арефьевка, с. Астафьевка, д. Тайна, д. Леонтьевка Канского района.

Пользуясь тем, что ресурсоснабжающая организация является объектом жизнеобеспечения и поэтому не может быть отключена, ее директор годами накапливал задолженность по оплате электроэнергии. С июля 2018 года платежи со стороны ООО «Квадрат» прекратились окончательно. В настоящее время общая сумма задолженности составляет более 5,2 млн рублей.

В июле 2019 года администрация Канского района обратилась в арбитражный суд с иском о расторжении договора ресурсоснабжения с ООО «Квадрат». Ходатайство было удовлетворено в полном объеме. После вступления в силу решения суда ресурсоснабжающая организация лишилась права на использование объектов муниципальной собственности (насосные станции и водозаборы).

«Мы использовали различные меры воздействия на злостного должника. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда к решению проблемы подключилась администрация Канского района. Органы муниципальной власти оказали поддержку Красноярскэнергосбыту, проявили принципиальность в финансовом споре двух хозяйствующих субъектов и разорвали отношения с недобросовестным подрядчиком», - подчеркнул исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Напомним, ранее по заявлению энергосбытовой компании инспекция Федеральной налоговой службы привлекла директора ООО «Квадрат» к административной ответственности за то, что им не было подано заявление о признании себя банкротом. Кроме того, ООО «Квадрат» был оштрафован арбитражным судом за непредоставление банковской гарантии.

по информации Красноярскэнергосбыта