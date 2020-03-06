6 марта
Красноярск
погода -17 °C
67.52
 
€ 75.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Краевые энергетики добились лишения должности директора ресурсоснабжающей организации

Главная Бизнес
Красноярск
21:12 6 Марта 2020
долги, в красноярском крае, электроэнергия, суд
версия для печати Ico_print

По инициативе Гарантирующего поставщика электроэнергии мировой суд дисквалифицировал директора ресурсоснабжающей организации ООО «Квадрат» в Канском районе. Потребитель, являясь злостным неплательщиком, не выполнил неоднократные требования Красноярскэнергосбыта о введении режима самоограничения потребления электроэнергии. Действия юридического лица были квалифицированы как административное правонарушение, за совершение которого предусмотрено отстранение от занимаемой должности сроком на два года.

В управлении ресурсоснабжающей организации находятся 11 объектов: девять насосных станций и два водозабора, которые обеспечивают холодной водой фельдшерско-акушерские пункты, социально-культурные объекты, школьные и дошкольные образовательные учреждения, жилые дома, расположенные в с. Анцирь, д. Белоярск, с. Сотниково, д. Круглово, д. Арефьевка, с. Астафьевка, д. Тайна, д. Леонтьевка Канского района.

Пользуясь тем, что ресурсоснабжающая организация является объектом жизнеобеспечения и поэтому не может быть отключена, ее директор годами накапливал задолженность по оплате электроэнергии. С июля 2018 года платежи со стороны ООО «Квадрат» прекратились окончательно. В настоящее время общая сумма задолженности составляет более 5,2 млн рублей.

В июле 2019 года администрация Канского района обратилась в арбитражный суд с иском о расторжении договора ресурсоснабжения с ООО «Квадрат». Ходатайство было удовлетворено в полном объеме. После вступления в силу решения суда ресурсоснабжающая организация лишилась права на использование объектов муниципальной собственности (насосные станции и водозаборы).

«Мы использовали различные меры воздействия на злостного должника. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда к решению проблемы подключилась администрация Канского района. Органы муниципальной власти оказали поддержку Красноярскэнергосбыту, проявили принципиальность в финансовом споре двух хозяйствующих субъектов и разорвали отношения с недобросовестным подрядчиком», - подчеркнул исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Напомним, ранее по заявлению энергосбытовой компании инспекция Федеральной налоговой службы привлекла директора ООО «Квадрат» к административной ответственности за то, что им не было подано заявление о признании себя банкротом. Кроме того, ООО «Квадрат» был оштрафован арбитражным судом за непредоставление банковской гарантии.

 

по информации Красноярскэнергосбыта

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярском Солнечном открылся гипермаркет нового формата

В красноярском Солнечном открылся гипермаркет нового формата

6 Марта 2020 г.
«Аллея» расширяет горизонты
Новости Красноярска: В Красноярске бизнесменов штрафуют за несанкционированный выброс мусора

В Красноярске бизнесменов штрафуют за несанкционированный выброс мусора

6 Марта 2020 г.
Красноярские бизнесмены не спешат заключать договоры с региональным оператором по вывозу ТКО, предпочитая выкидывать мусор в контейнеры у многоквартирных домов или в непредназначенные для этого места, образуя несанкционированные свалки. Такая практика незаконна и наказывается штраф...
Новости Красноярска: «Норникель» зовет студентов на работу в компании

«Норникель» зовет студентов на работу в компании

4 Марта 2020 г.
Но нужно пройти отбор
Новости Красноярска: В Красноярске предложили забирать земли у бизнесменов под социальные объекты

В Красноярске предложили забирать земли у бизнесменов под социальные объекты

27 Февраля 2020 г.
Предприниматели сильно завышают цены на участки
Новости Красноярска: Экс-депутат Горсовета Виталий Тычинин намерен стать банкротом

Экс-депутат Горсовета Виталий Тычинин намерен стать банкротом

27 Февраля 2020 г.
Его задолженность около 132 млн рублей
Новости Красноярска: Новосибирская компания выкупила промышленные площади «Пикры» в Красноярске

Новосибирская компания выкупила промышленные площади «Пикры» в Красноярске

27 Февраля 2020 г.
Сумма сделки не разглашается
Новости компаний
05/03
В Красноярске прошел шоу-матч со звездами киберспорта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярец пришел в себя после двухлетней комы

Красноярец пришел в себя после двухлетней комы

5 Марта 2020 г.
Эта история удивила даже врачей
Новости Красноярска: Красноярцы сняли на видео охоту собак на оленя

Красноярцы сняли на видео охоту собак на оленя

4 Марта 2020 г.
Животное спаслось
Новости Красноярска: «Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

«Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

3 Марта 2020 г.
Местный завод подозревают в недобросовестной конкуренции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19