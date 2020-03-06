В красноярском Солнечном открылся гипермаркет нового формата

В этом гипермаркете можно, как говорят, зависнуть. Новый формат «Аллеи» - это не просто разнообразие продуктов, но и сопутствующие услуги.

«Аллея» в Солнечном велика по площади. Здесь есть несколько шоурумов, где можно пообедать, где вам приготовят пиццу, накрутят фарш из здесь же купленного мяса. Выбор готовых блюд - в разы больше привычной выкладки. Отдельно стоит сказать про пиццу - подовая печь расположена прямо рядом со входом. В этой зоне пиццу готовят на глазах покупателей, виртуозно раскатывая тесто. В торговом центре «Солнечный» по адресу ул. 60 образования лет СССР, 24а гипермаркет теперь якорный арендатор.

Новую концепцию для «Аллеи» разработало нидерландское дизайн-бюро Jos de Vries The Retail Company, которое реализует проекты для ведущих торговых сетей стран Западной и Восточной Европы, России, а также в Африке и на Ближнем Востоке. Новая концепция «Аллеи» учитывает современные тенденции в дизайне крупных магазинов, запросы и предпочтения покупателей по выкладке продукции, позволяет создать единый образ бренда.

«Мы всегда учитываем предпочтения покупателей. Актуальность обновления формата «гипермаркет» очевидна – люди хотят не просто приобретать товар, но и получать позитивные эмоции от посещения магазина, ценят качество, высокий сервис, новинки в ассортименте. Мы следим за современными тенденциями и все это воплотили в концепции суперстора. В таком формате будут открываться новые «Аллеи» и обновляться уже работающие. Уверен, покупатели по достоинству оценят эти трансформации. Приятных покупок!», - заявил во время открытия генеральный директор ГК «Командор» Павел Шамбир.

В новой «Аллее» подключены и новые технологии. Зелень, овощи и фрукты с помощью специальной системы орошения надолго остаются свежими, специальная система заморозки в отделе полуфабрикатов сохраняет качество продукта, исключая температурные колебания.

Любителям сладкого здесь будет сложно сделать выбор - уж слишком большое разнообразие десертов собственного приготовления. Общий же ассортимент гипермаркета - 25 тысяч наименований товаров.

Еще одна новинка - копченая рыба собственного приготовления. Специалисты компании коптят лакомство на дубовой щепе.

Открытие гипермаркета стало событием не только для жителей Солнечного, но и для сотрудников самой компании. Благодарственными письмами был награжден персонал, очень трогательно руководство поздравило поставщиков и партнеров, многие из которых сотрудничают с «Командором» с начала нулевых. «Аллея» в Солнечном стала 18-м гипермаркетом компании. «Аллеи» есть в Красноярске, Иркутске, Абакане, Ангарске, Железногорске, Зеленогорске и Канске.

В 2020 году рестайлинг проведут в четырех «Аллеях» Красноярска по адресам: Щорса, 44; Новосибирская, 7; Вавилова, 1 стр. 39 и Телевизорная, 1 стр. 4.

фото: ГК «Командор»