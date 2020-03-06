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В Красноярске бизнесменов штрафуют за несанкционированный выброс мусора

Главная Бизнес
Красноярск
10:25 6 Марта 2020
бизнес, штрафы, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские бизнесмены не спешат заключать договоры с региональным оператором по вывозу ТКО, предпочитая выкидывать мусор в контейнеры у многоквартирных домов или в непредназначенные для этого места, образуя несанкционированные свалки. Такая практика незаконна и наказывается штрафами. Первые прецеденты уже есть.

В январе жители дома № 10 в Академгородке обнаружили на контейнерной площадке кучу технического мусора. Там же горожане нашли документы перевозчика, ранее работавшего на нескольких красноярских маршрутах. Активисты обратились с жалобой в колл-центр «Красноярской рециклинговой компании».

«Мы всегда помогаем общественникам, с чем бы ни были связаны их обращения: проведение акций по сбору мусора, появление несанкционированных свалок, экологические мероприятия, – говорит исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – Мы отреагировали максимально оперативно, а также пригласили к решению вопроса представителей администрации Октябрьского района».

Акт, составленный на месте происшествия в присутствии председателей советов многоквартирных домов, жителей и общественных активистов, передали в районную администрацию.

Владелицу предприятия, документы которого нашли в куче мусора, вызвали на административную комиссию. Вопрос был рассмотрен в конце февраля. Руководитель предприятия была оштрафована, после чего приняла меры к ликвидации свалки. 26-го февраля специалисты службы экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» выехали на проверку и убедились в том, что мусор с контейнерной площадки у дома № 10 в Академгородке убран.

Вторую свалку, устроенную неизвестными лицами на контейнерной площадке у дома № 6 по улице Забобонова, левобережный оператор ликвидировал своими силами. Местные жители пояснили, что несколько мешков, набитых отходами матрасного производства, привез автомобиль с фирменными наклейками фабрики матрасов «Слипкайф» («Sleepkaif»). Активисты сделали фотографии и передали их сотрудникам «КРК».

По оценке специалистов службы экологического мониторинга компании, на площадке для сбора ТКО оказались 5,5 кубометров (5 мешков по 60 кг) отходов матрасного производства. Нарушение было зафиксировано соответствующим актом, документы переданы в правоохранительные органы для установления владельца автомобиля и в администрацию Октябрьского района – для привлечения виновников к ответственности. Но пока идут все эти процедуры, мусор с контейнерной площадки вывезли сотрудники «Красноярской рециклинговой компании».

«По закону, ликвидировать такие стихийные свалки должны владельцы земельных участков либо органы местного самоуправления. На оформление всех процедур уходит немало времени. Поэтому мы приняли решение помочь с уборкой свалки, чтобы у жителей близлежащих домов не возникали проблемы со сбором коммунальных отходов», – пояснил Игорь Ким.

Напомним: организация несанкционированной свалки это административное правонарушение. Согласно закону, за подобное нарушение гражданам придётся заплатить штраф от двух до четырёх тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям и должностным лицам – от 15 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы значительно больше – от 80 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются.

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