«Норникель» зовет студентов на работу в компании

«Норникель» зовет студентов на работу. Компания планирует презентовать программу «Профессиональный старт — 2020» в 15 вузах страны. Для этого специалисты «Норникеля» посетят восемь российских городов.

Первая презентация программы уже прошла в Московском институте стали и сплавов (МИСиС) и Санкт-Петербургском горном университете — давних партнерах «Норникеля» по подготовке квалифицированных кадров. Студентов познакомили с компанией, рассказали о карьерных перспективах, условиях участия в «Профессиональном старте» и деловой игре «Покорители Севера», которая позволяет получить дополнительные инструменты для развития компетенций и навыков, необходимых для построения карьеры, проектного мышления и командного взаимодействия.

В этом году разработан новый формат отбора студентов. Помимо презентации студенты должны пройти тестирование на определение уровня базовых знаний по математике и физике, а также принять участие в решении кейса. Представители компании оценивают результаты, на основании которых в дальнейшем будут принимать решение о приеме студентов на практику.

Рекрутеры «Норникеля» также посетили Санкт-Петербургский политехнический институт и Кузбасский государственный технический университет Кемерово. В планах - Сибирский государственный индустриальный университет Новокузнецка и Уральский государственный горный университет Екатеринбурга. Далее планируется посещение красноярских, иркутских и новосибирских высших учебных заведений.

Новые участники программы «Норникеля» - Сибирский государственный университет и Норильский государственный индустриальный институт. Окончательно имена всех участников программы станут известны в апреле.

Программа «Профессиональный старт» реализуется с 2004 года. «Норникель» сотрудничает с 26 российскими вузами с целью подготовки студентов по техническим специальностям, востребованным в компании. Это уникальная возможность для студентов — в период обучения отработать теорию на производстве, оценить свои силы, больше узнать о будущей профессии. Ежегодно летом в Норильск для участия в программе приезжают порядка 200 молодых людей. После целевой подготовки сотрудниками предприятий «Норникеля» становятся более 60% выпускников.

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»