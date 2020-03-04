4 марта
Красноярск
погода -1 °C
66.44
 
€ 73.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Норникель» зовет студентов на работу в компании

Главная Бизнес
Красноярск
12:52 4 Марта 2020
работа, студенты, норильск
версия для печати Ico_print

«Норникель» зовет студентов на работу. Компания планирует презентовать программу «Профессиональный старт — 2020» в 15 вузах страны. Для этого специалисты «Норникеля» посетят восемь российских городов.

Первая презентация программы уже прошла в Московском институте стали и сплавов (МИСиС) и Санкт-Петербургском горном университете — давних партнерах «Норникеля» по подготовке квалифицированных кадров. Студентов познакомили с компанией, рассказали о карьерных перспективах, условиях участия в «Профессиональном старте» и деловой игре «Покорители Севера», которая позволяет получить дополнительные инструменты для развития компетенций и навыков, необходимых для построения карьеры, проектного мышления и командного взаимодействия.

В этом году разработан новый формат отбора студентов. Помимо презентации студенты должны пройти тестирование на определение уровня базовых знаний по математике и физике, а также принять участие в решении кейса. Представители компании оценивают результаты, на основании которых в дальнейшем будут принимать решение о приеме студентов на практику.

Рекрутеры «Норникеля» также посетили Санкт-Петербургский политехнический институт и Кузбасский государственный технический университет Кемерово. В планах - Сибирский государственный индустриальный университет Новокузнецка и Уральский государственный горный университет Екатеринбурга. Далее планируется посещение красноярских, иркутских и новосибирских высших учебных заведений.

Новые участники программы «Норникеля» - Сибирский государственный университет и Норильский государственный индустриальный институт. Окончательно имена всех участников программы станут известны в апреле.

Программа «Профессиональный старт» реализуется с 2004 года. «Норникель» сотрудничает с 26 российскими вузами с целью подготовки студентов по техническим специальностям, востребованным в компании. Это уникальная возможность для студентов — в период обучения отработать теорию на производстве, оценить свои силы, больше узнать о будущей профессии. Ежегодно летом в Норильск для участия в программе приезжают порядка 200 молодых людей. После целевой подготовки сотрудниками предприятий «Норникеля» становятся более 60% выпускников.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске предложили забирать земли у бизнесменов под социальные объекты

В Красноярске предложили забирать земли у бизнесменов под социальные объекты

27 Февраля 2020 г.
Предприниматели сильно завышают цены на участки
Новости Красноярска: Экс-депутат Горсовета Виталий Тычинин намерен стать банкротом

Экс-депутат Горсовета Виталий Тычинин намерен стать банкротом

27 Февраля 2020 г.
Его задолженность около 132 млн рублей
Новости Красноярска: Новосибирская компания выкупила промышленные площади «Пикры» в Красноярске

Новосибирская компания выкупила промышленные площади «Пикры» в Красноярске

27 Февраля 2020 г.
Сумма сделки не разглашается
Новости Красноярска: Экзоскелет от «Норникеля» сможет оценивать качество воздуха

Экзоскелет от «Норникеля» сможет оценивать качество воздуха

26 Февраля 2020 г.
Разработка в финальной стадии
Новости Красноярска: «РВМ Капитал» инвестирует в предприятие по переработке отходов в Красноярске

«РВМ Капитал» инвестирует в предприятие по переработке отходов в Красноярске

11 Февраля 2020 г.
Инвестиционная группа «РВМ Капитал» инвестирует в предприятие по переработке отходов в Красноярске – «Первую перерабатывающую компанию». Планируется, что на предприятии будут перерабатывать пластик и ПЭТ с использованием современных технологий. В соответств...
Новости Красноярска: «Норникель» наградили за разработку и внедрение дата-центров

«Норникель» наградили за разработку и внедрение дата-центров

6 Февраля 2020 г.
Достижение оценило профессиональное сообщество
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские депутаты просят разрешить эвтаназию бродячих собак

Красноярские депутаты просят разрешить эвтаназию бродячих собак

3 Марта 2020 г.
С таким предложением народные избранники обратились в Госдуму
Новости Красноярска: «Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

«Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

3 Марта 2020 г.
Местный завод подозревают в недобросовестной конкуренции
Новости Красноярска: В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

3 Марта 2020 г.
На кадрах несовершеннолетние идут по улице без верхней одежды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19