В Красноярске предложили забирать земли у бизнесменов под социальные объекты

Глава Красноярска Сергей Еремин на первом заседании Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в Новосибирске озвучил важную для города проблему – строительство муниципального жилья и соцобъектов.

По словам мэра, город готов выкупать земли под возведение социально важных строений – больниц, школ и жилых домов, в том числе для сирот. Однако зачастую администрация сталкивается с шантажом – владельцы участков намеренно завышают цены на землю в разы.

«Мы вынуждены вместо развития социальной инфраструктуры заниматься сложной, а зачастую бесполезной коммуникацией с шантажистами и поиском денег, которых муниципалитету и так хронически не хватает», - заявил Еремин.

Глава Красноярска предложил изменить градостроительный и земельные кодексы. В частности, городским властям могут разрешить изымать земли у предпринимателей под строительство соцобъектов. Это поможет сохранить бюджетные деньги и гораздо быстрее проводить процедуры оформления документов.