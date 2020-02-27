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В Красноярске предложили забирать земли у бизнесменов под социальные объекты

Главная Бизнес
Красноярск
14:20 27 Февраля 2020
земля, мэр, социальная политика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Красноярска Сергей Еремин на первом заседании Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в Новосибирске озвучил важную для города проблему – строительство муниципального жилья и соцобъектов.

По словам мэра, город готов выкупать земли под возведение социально важных строений – больниц, школ и жилых домов, в том числе для сирот. Однако зачастую администрация сталкивается с шантажом – владельцы участков намеренно завышают цены на землю в разы.

«Мы вынуждены вместо развития социальной инфраструктуры заниматься сложной, а зачастую бесполезной коммуникацией с шантажистами и поиском денег, которых муниципалитету и так хронически не хватает», - заявил Еремин.

Глава Красноярска предложил изменить градостроительный и земельные кодексы. В частности, городским властям могут разрешить изымать земли у предпринимателей под строительство соцобъектов. Это поможет сохранить бюджетные деньги и гораздо быстрее проводить процедуры оформления документов.

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