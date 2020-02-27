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Экс-депутат Горсовета Виталий Тычинин намерен стать банкротом

Главная Бизнес
Красноярск
10:15 27 Февраля 2020
банкротство , налоги, горсовет, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Экс-депутат Горсовета Виталий Тычинин, который также являлся генеральным директором ПАО «Красноярский хлеб», направил иск о банкротстве в Арбитражный суд Красноярского края. Его задолженность перед кредиторами и другими агентами около 132 млн рублей. В конце прошлого года в Арбитраж поступил иск о банкротстве от одной из компаний «Красноярского хлеба» на 67 млн рублей.

Напомним, что у предприятия была выявлена задолженность по налогам на сумму 27,8 млн рублей. Виталий Тычинин, который руководил хлебозаводом с 2006 по 2016 годы, отбывает наказание в колонии общего режима за неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению НДФЛ. Он приговорен к трем годам лишения свободы.

 

фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru

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