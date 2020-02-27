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Новосибирская компания выкупила промышленные площади «Пикры» в Красноярске

Главная Бизнес
Красноярск
09:56 27 Февраля 2020
красноярск, недвижимость, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Компания «Балтика» избавилась от непрофильных активов в Красноярске. Промышленные площадки старейшего пивзавода «Пикра» по ул. 60 лет Октября были проданы новосибирской компании «Сибверк», которая занимается инвестициями и управлением недвижимостью. Сумма сделки не разглашается, передает ТАСС. Вырученные от продажи средства руководство «Балтики» планирует направить на развитие бизнеса.

Закрытие заводов в других регионах страны не планируется.

Ранее сообщалось, что здания «Пикры» подойдут под создания бизнес-центра, открытие производства или складов. Площадь территории завода составляет около 4,8 га. На участке расположено 12 зданий общей площадью 46 тысяч квадратных метров.

«Балтика» закрыла пивзавод в Красноярске в марте 2015 года.

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