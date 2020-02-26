Экзоскелет от «Норникеля» сможет оценивать качество воздуха. Об этом рассказал руководитель проекта Цифровая лаборатория. Напомним, разработка ведется совместно с курским Юго-Западным государственным университетом.

«Наш новый образец предусматривает помимо самого экзоскелета наличие бортового компьютера, который в режиме реального времени помогает отслеживать в том числе уровень загазованности окружающего воздуха, температуру, освещенность и режим работы пользователя. Все данные выводятся на мобильное устройство или в корпоративную сеть, - рассказал руководитель проекта Сергей Радьков. Первая партия интеллектуальных экзоскелетных комплексов составит 20 экземпляров.

Экзоскелеты — созданный из легких и износостойких материалов каркас, который крепится на теле, повторяя человеческую биомеханику. Промышленные образцы предназначены для подъема, переноса и удержания грузов, а также для выполнения работ, связанных с длительным нахождением в статичном состоянии. Экзоскелеты применяются для профилактики травматизма на производстве и способствуют повышению производственной эффективности. Разработанные «Норникелем» образцы способны принимать на себя до 90% веса.

Работы ведется уже полтора года. Сейчас они - в финальной стадии. За это время комплекс стал легче на 25% за счет замены материалов каркаса: текущий вес экзоскелета составляет около 18 кг. Изменена система крепления, вследствие чего образец стало легче надевать. Текущая версия оснащена гравитационными компенсаторами и электроприводами.

Компания в пилотном режиме уже тестировала комплекс не только на собственных производственных площадках, но и на предприятиях таких крупных российских компаний, как «Северсталь», «Газром нефть» и «РУСАЛ».

Экзоскелеты «Норникель» планирует применять на собственном производстве. По словам Радькова, пять интеллектуальных образцов отправят в Заполярный филиал уже в марте. В планах также коммерческий выпуск экзоскелетов.

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»