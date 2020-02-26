26 февраля
Красноярск
погода -5 °C
64.92
 
€ 70.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экзоскелет от «Норникеля» сможет оценивать качество воздуха

Главная Бизнес
Красноярск
12:01 26 Февраля 2020
разработка, наука, промышленность, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Экзоскелет от «Норникеля» сможет оценивать качество воздуха. Об этом рассказал руководитель проекта Цифровая лаборатория. Напомним, разработка ведется совместно с курским Юго-Западным государственным университетом.

«Наш новый образец предусматривает помимо самого экзоскелета наличие бортового компьютера, который в режиме реального времени помогает отслеживать в том числе уровень загазованности окружающего воздуха, температуру, освещенность и режим работы пользователя. Все данные выводятся на мобильное устройство или в корпоративную сеть, - рассказал руководитель проекта Сергей Радьков. Первая партия интеллектуальных экзоскелетных комплексов составит 20 экземпляров.

Экзоскелеты — созданный из легких и износостойких материалов каркас, который крепится на теле, повторяя человеческую биомеханику. Промышленные образцы предназначены для подъема, переноса и удержания грузов, а также для выполнения работ, связанных с длительным нахождением в статичном состоянии. Экзоскелеты применяются для профилактики травматизма на производстве и способствуют повышению производственной эффективности. Разработанные «Норникелем» образцы способны принимать на себя до 90% веса.

Работы ведется уже полтора года. Сейчас они - в финальной стадии. За это время комплекс стал легче на 25% за счет замены материалов каркаса: текущий вес экзоскелета составляет около 18 кг. Изменена система крепления, вследствие чего образец стало легче надевать. Текущая версия оснащена гравитационными компенсаторами и электроприводами.

Компания в пилотном режиме уже тестировала комплекс не только на собственных производственных площадках, но и на предприятиях таких крупных российских компаний, как «Северсталь», «Газром нефть» и «РУСАЛ».

Экзоскелеты «Норникель» планирует применять на собственном производстве. По словам Радькова, пять интеллектуальных образцов отправят в Заполярный филиал уже в марте. В планах также коммерческий выпуск экзоскелетов.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «РВМ Капитал» инвестирует в предприятие по переработке отходов в Красноярске

«РВМ Капитал» инвестирует в предприятие по переработке отходов в Красноярске

11 Февраля 2020 г.
Инвестиционная группа «РВМ Капитал» инвестирует в предприятие по переработке отходов в Красноярске – «Первую перерабатывающую компанию». Планируется, что на предприятии будут перерабатывать пластик и ПЭТ с использованием современных технологий. В соответств...
Новости Красноярска: «Норникель» наградили за разработку и внедрение дата-центров

«Норникель» наградили за разработку и внедрение дата-центров

6 Февраля 2020 г.
Достижение оценило профессиональное сообщество
Новости Красноярска: «Норникель» подвел рекордные итоги

«Норникель» подвел рекордные итоги

5 Февраля 2020 г.
Компания отчиталась за 2019 год
Новости Красноярска: Красноярск предпочитает строить высотки

Красноярск предпочитает строить высотки

4 Февраля 2020 г.
Статистики отчитались по строительной отрасли
Новости Красноярска: В Красноярске на время закрыли пекарню в жилом доме

В Красноярске на время закрыли пекарню в жилом доме

28 Января 2020 г.
На устранение нарушений дали 30 дней
Новости Красноярска: Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) и СибГУ им. М.Ф. Решетнева договорились о совместной реализации крупного проекта

Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) и СибГУ им. М.Ф. Решетнева договорились о совместной реализации крупного проекта

27 Января 2020 г.
Речь о внедрении и запуске кампусных карт СибГУ
Новости компаний
20/02
Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Цены на продукты в Красноярске: что происходит?

Цены на продукты в Красноярске: что происходит?

26 Февраля 2020 г.
Оказывается, все не так плохо
Новости Красноярска: Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

21 Февраля 2020 г.
Это необходимо для строительства метрополитена
Новости Красноярска: Составлен портрет среднестатистического мужчины из Красноярска

Составлен портрет среднестатистического мужчины из Красноярска

21 Февраля 2020 г.
Ему около 36 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19