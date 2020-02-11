Инвестиционная группа «РВМ Капитал» инвестирует в предприятие по переработке отходов в Красноярске – «Первую перерабатывающую компанию». Планируется, что на предприятии будут перерабатывать пластик и ПЭТ с использованием современных технологий.

В соответствии с целями нацпроекта «Экология», к 2024 году доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60%, а поступающих на переработку — с 7% до 36% соответственно. Такие показатели недостижимы без строительства новых инфраструктурных объектов. Сегодня перерабатывающая инфраструктура Красноярска и близлежащих территорий представлена только небольшими частными компаниями, не занимающими сколько-нибудь существенную долю рынка. Из наиболее крупных можно выделить, пожалуй, только завод по переработке пластика в Дивногорске.

«Проработав в Красноярске год, мы выявили существующие в регионе проблемы, мешающие формированию современной системы обращения с ТКО. Разработали комплексное видение решения этих вопросов и подали концессионную инициативу на строительство высокотехнологичного мусоросортировочного комплекса и экотехнопарка в левобережной технологической зоне Красноярска, – рассказывает генеральный директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов. – На текущий момент мы находимся в диалоге с правительством Красноярского края по этому вопросу и уже формируем «базу» частных предпринимателей, готовых в рамках экотехнопарка развивать перерабатывающую отрасль в Красноярске».

В результате реализации данной концессионной инициативы в Красноярске будет сформирована комплексная система замкнутого цикла обращения с отходами, а объем вовлечения вторсырья в повторное производство вырастет в сотни раз и составит порядка 30 000 тонн в год. Пока же Инвестиционная группа «РВМ Капитал» заявила о готовности поддержать местных предпринимателей, реализующих проекты, потенциально интересные для будущего экотехнопарка.

«Мы увидели, что в Красноярске есть предприниматели, которые понимают необходимость и перспективность проектов по переработке отходов, но при этом у них не хватает капитала и должного опыта управления для реализации таких проектов, – говорит Феликс Блинов. – Мы готовы оказать поддержку таким предпринимателям и уверены, что «Первая перерабатывающая компания» – это хороший старт».

На первом этапе в рамках создаваемого предприятия планируется запуск переработки наиболее массового отхода – ПЭТ (бутылки). Сырье для переработки будет поступать из уже существующих в Красноярске пунктов приема вторичного сырья и установленных левобережным региональным оператором контейнеров для раздельного сбора пластиковых отходов – в скверах, парках и на территории многоквартирных жилых домов. К концу 2020 года количество таких контейнеров вырастет до 600. Кроме того, «Красноярская рециклинговая компания» заинтересована в развитии системы раздельного сбора ТКО и, в соответствии с условиями деятельности регоператора, готова принимать заявки на вывоз вторсырья от населения и ЖСК. Все пункты сбора вторсырья будут обозначены в мобильном приложении по обращению со вторичными ресурсами Cleanpath.

Сам процесс переработки экологически нейтрален, так как не предполагает химической или термической обработки. В первый год работы «Первая перерабатывающая компания» планирует вовлечь в повторное использование до 1400 тонн отходов с постепенным расширением номенклатуры обрабатываемых материалов. В результате перерабатываемые отходы будут исключены из захоронения, что окажет положительное влияние на не самую простую экологическую обстановку края.