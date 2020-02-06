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«Норникель» наградили за разработку и внедрение дата-центров

Главная Бизнес
Красноярск
15:52 6 Февраля 2020
it-технология, разработка, норильск, награды и премии
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект «Норникеля» по модернизации четырех географически распределенных центров обработки данных за полярным кругом стал победителем премии «Проект года» Global CIO 2019. Номинация -  «Лучшее решение в предметной области». Профессиональное ИТ-сообщество высоко оценило логистические особенности и непростые погодные условия, в которых он был реализован.

Команда «Норникеля» была удостоена почетной награды за проект по модернизации инженерной инфраструктуры центров обработки данных на двух ключевых производственных площадках — в Заполярном филиале и Кольской ГМК. Уникальность проекта заключалась в том, что его реализация проходила в условиях вечной мерзлоты. Слаженные действия объединенной ИТ-команды позволили практически бесшовно провести предпроектные испытания, миграцию ИТ-оборудования и монтажные работы.

«Я хочу выразить благодарность всей команде, которая работала над этим масштабным и амбициозным проектом, — отметил директор по цифровым технологиям и данным «Норникеля» Юрий Шеховцов. — Вы настоящие профессионалы своего дела, и это наша общая победа! Только благодаря упорному труду и нацеленности на результат мы смогли успешно преодолеть все сложности и выполнить все задачи».

Обновление дата-центров — часть глобальной программы компании по внедрению высокопроизводительных вычислительных мощностей, реализуемой с 2015 года. Модернизация позволила повысить отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры, увеличить емкость и достичь необходимого уровня безопасности хранения и обработки данных.

 

фото: «Норникель»

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