Компания «Полюс» вновь показывает рост

«Уже шестой год подряд «Полюс» по итогам года превышает целевое значение общего объема производства. За 2019 год компания произвела 88,3 тонны золота и золота в концентрате. В то же время, производство золота доре за 2019 год составило 88,5 тонн. Это на 16% больше, чем в предыдущем году. Переработка руды также выросла на 16% и составила 44 миллиона тонн. Коэффициент извлечения вырос на полтора процентных пункта и достиг 82,3%», - рассказал старший вице-президент по операционной деятельности «Полюса» Владимир Полин.

Большой вклад в эти показатели внесли месторождения, расположенные в Красноярском крае. Там, на Олимпиаде объем производства золота доре в годовом выражении вырос на 5% и достиг 43 тонн. Незначительное снижение содержания в переработке было полностью нивелировано ростом показателя извлечения, а также увеличением объемов переработки руды. В итоге - рекордный годовой показатель переработки в почти 14 миллионов тонн.





Кроме того, «Полюс» достиг существенного увеличения показателя извлечения на Олимпиаде. Он составил 84%, это на 3,1 процентных пункта выше чем в 2018 году.

«Сейчас на Олимпиаде продолжается оценка различных вариантов модернизации и развития технологий. В том числе, Компания рассматривает дальнейшие шаги по модернизации и расширению существующих мощностей биоокисления», - рассказали в компании.

На Благодатном производство золота доре составило 13 тонн. Компания завершила проект по увеличению перерабатывающих мощностей и по итогам года переработала на месторождении больше 9 миллионов тонн.





В итоге вклад краевых месторождений в годовой объем добычи золота составил 56, 3 тонны или около 64% от общего показателя.





Параллельно с основными задачами компания значительно вкладывалась в безопасность труда и экологические программы. К примеру, в 2019 году была внедрена программа снижения ключевых рисков. Она направлена на предотвращение падений, ударов электрическим током и рисков, связанных с движущимися и вращающимися механизмами. Программа включает проектирование и установку систем безопасности, модернизацию оборудования, дополнительное обучение и актуализацию организации бизнес-процессов.

«Полюс» присоединился к Глобальному договору ООН, вновь подтвердив свою приверженность устойчивому развитию и социальной ответственности. Рад сказать, что наши успехи были отмечены включением в индекс MSCI Emerging Markets ESG Leaders, а также позволили улучшить рейтинги Компании в области устойчивого развития, в том числе SAM и Sustainalytics. Впервые «Полюс» стал лидером рейтинга экологической прозрачности Всемирного фонда дикой природы (WWF) среди горно-металлургических компаний», - заявил Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс».

Социальная деятельность «Полюса» была направлена на различные сферы. В частности, компания выступила партнером Всемирных студенческих игр в Красноярске, многочисленных культурных проектов. В рейтинге лучших российских работодателей по версии Forbes «Полюс» занял почетное второе место.

фото: ПАО «Полюс»