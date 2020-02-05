«Норникель» подвел рекордные итоги

«Норникель» подвел производственные итоги 2019 года. По основным показателям компания показала рост по отношению к предыдущему отчетному периоду. Некоторые цифры и вовсе стали рекордными.

«По итогам 2019 года компания существенно увеличила выпуск всех наших ключевых металлов благодаря росту производственной эффективности, оптимизации производственных процессов и постепенному выходу на проектную мощность Быстринского ГОКа», - заявил первый вице-президент, операционный директор компании Сергей Дяченко.

В результате перехода никелевого рафинирования на технологию хлорного выщелачивания, а также роста загрузки карбонильных мощностей на Кольской ГМК производство никеля выросло на 5% до 229 тысяч тонн. Из них 166 тысяч тонн - именно на Кольской ГМК.

«Производство меди показало аналогичный рост и стало рекордным (499 тысяч тонн) за счет повышения производственной эффективности, роста объемов добычи руды и увеличения содержания меди, а также планового наращивания производства на Быстринском ГОКе», - добавил Дьяченко.

Отметим, что весь объем товарных металлов, произведенных за 2019 год на российских предприятиях компании, был произведен из собственного сырья. Так, к примеру, в отчетный период произведено 2 868 тысяч унций палладия (+7% по сравнению с 2018 годом) и 690 тысяч унций платины (+8%). Рост был обусловлен выработкой незавершенного производства, которое находилось в высокой степени готовности.

Производственные показатели компании за прошедший год позволили увеличить налоговые отчисления в бюджет края. Об этом на заседании правительства по итогам исполнения краевого бюджета за первое полугодие 2019 года говорил министр финансов Владимир Бахарь: «В целом для края исполнение бюджета сложилось благополучно, с учетом опережающего поступления доходов от крупных налогоплательщиков. В основном, это компания «Норникель». Поступление по доходам и расходам сложилось в пределах утвержденных параметров, и даже сложился профицит по итогам полугодия».