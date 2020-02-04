Красноярск предпочитает строить высотки

Красноярские строители предпочитают возводить высотки в 17 этажей. такие данные представляет Красноярскстат в итоговом отчете по строительной отрасли за 2019 год.
В частности, объем жилищного строительства в Красноярском крае составил 1192 тысячи квадратных метров, что немногим больше показателей 2018 года.
Больше всего, что логично, строили в Красноярске (67,3 процента общей площади введенного жилья) и Емельяновском муниципальном районе. Средний размер квартир отзастройщиков - 51,3 квадратного метра.
«Организации-застройщики предпочитают высотное домостроение: на 17-ти этажные здания и выше приходится 64 процента общей площади квартир, введенных в эксплуатацию юридическими лицами», - говорится в сообщении.