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Красноярск предпочитает строить высотки

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Красноярск
08:59 4 Февраля 2020
строительство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские строители предпочитают возводить высотки в 17 этажей. такие данные представляет Красноярскстат в итоговом отчете по строительной отрасли за 2019 год.

В частности, объем жилищного строительства в Красноярском крае составил 1192 тысячи квадратных метров, что немногим больше показателей 2018 года.

Больше всего, что логично, строили в Красноярске (67,3 процента общей площади введенного жилья) и Емельяновском муниципальном районе. Средний размер квартир отзастройщиков - 51,3 квадратного метра.

«Организации-застройщики предпочитают высотное домостроение: на 17-ти этажные здания и выше приходится 64 процента общей площади квартир, введенных в эксплуатацию юридическими лицами», - говорится в сообщении.

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