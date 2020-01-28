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В Красноярске на время закрыли пекарню в жилом доме

Главная Бизнес
Красноярск
10:57 28 Января 2020
производство, еда, нарушения, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Свердловском районе Красноярска на время приостановили работу пекарни, которая расположена на первом этаже жилого дома.

П данным судебных приставов, в квартире, расположенной над пекарней, зафиксировано превышение допустимого уровня шума, что создает угрозу жизни и здоровью ее жильцов.

«Канализационные трубы мини-предприятия подключены к общедомовой системе, что может привести к аварийной ситуации, а также в пекарне отсутствует местная вытяжная вентиляция, рабочее место и технологическое оборудование для просеивания», - сообщили в службе.

В данный момент помещение опечатано. На устранение нарушений предпринимателю дали 30 дней.

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