Министерство экологии края открестилось от «Автоспецбазы»

Министерство экологии Красноярского края открестилось от «Автоспецбазы». Ведомство не имеет никакого влияния на компанию.

Напомним, «Автоспецбаза» в прошлом году была передана на баланс края и в качестве подрядчика регоператора участвует в мусорной реформе. При этом парк техники изношен на 70% - такие цифры назвали в ходе обсуждения передачи предприятия. Первые покупки руководителя предприятия Александра Михайлова удивили общественников и журналистов. В ноябре прошлого года стало известно об автомобилях Lifan Murman, Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser 200, поступивших на баланс компании.

Тогда покупками автомобилей директором «Автоспецбазы» заинтересовались в Заксобрании. Депутат краевого парламента Александр Глисков направил запрос в министерство экологии, чтобы там объяснили необходимость таких трат.

В ответе ведомства сказано, что «контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется его Ревизионной комиссией», а внеплановую проверку могут инициировать все та же комиссия, Совет директоров или акционеры.

«Министерство не уполномочено проводить проверку», - заявили в ведомстве.

Там также уточнили, что законодательством Красноярского края ограничение на закупку автомобилей по их мощности и стоимости установлено только для органов государственной власти региона, подведомственных им краевых государственных казенных и бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий, а также органов управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

«Это, конечно, возмутительная ситуация. Причем подобные вопросы возникают уже не первый раз, когда руководители акционерных обществ, подведомственных правительству, например, начисляют себе зарплаты в несколько раз больше, чем у министра, который курирует профильную отрасль. То же самое касается и закупок дорогостоящих автомобилей. В условиях постоянного дефицита бюджета, когда на самое необходимое зачастую не хватает - на ремонт кровли в детском саду или школе - руководители этих организаций шикуют и занимаются по сути расточительством», - заявил Глисков. Получается, что исходя из ответа Минэкологии подобные акционерные общества могут спокойно и без последствий покупать себе не только дорогие авто, но и самолеты с пароходами.

Глисков напомнил, что аналогичное расточительство «популярно» также в Центре транспортной логистике, где была выплачена премия за успешную реализацию акций аэропорта «Красноярск». К сделке фактически компания не имела отношения, формально являясь держателем пакета.

фото: KrasNews.com