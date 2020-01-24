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Министерство экологии края открестилось от «Автоспецбазы»

Главная Бизнес
Красноярск
13:40 24 Января 2020
законодательное собрание, министерство, бизнес, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство экологии Красноярского края открестилось от «Автоспецбазы». Ведомство не имеет никакого влияния на компанию.

Напомним, «Автоспецбаза» в прошлом году была передана на баланс края и в качестве подрядчика регоператора участвует в мусорной реформе. При этом парк техники изношен на 70% - такие цифры назвали в ходе обсуждения передачи предприятия. Первые покупки руководителя предприятия Александра Михайлова удивили общественников и журналистов. В ноябре прошлого года стало известно об автомобилях Lifan Murman, Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser 200, поступивших на баланс компании.

Тогда покупками автомобилей директором «Автоспецбазы» заинтересовались в Заксобрании. Депутат краевого парламента Александр Глисков направил запрос в министерство экологии, чтобы там объяснили необходимость таких трат.

В ответе ведомства сказано, что «контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется его Ревизионной комиссией», а внеплановую проверку могут инициировать все та же комиссия, Совет директоров или акционеры.

«Министерство не уполномочено проводить проверку», - заявили в ведомстве.

Там также уточнили, что законодательством Красноярского края ограничение на закупку автомобилей по их мощности и стоимости установлено только для органов государственной власти региона, подведомственных им краевых государственных казенных и бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий, а также органов управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Министерство экологии края открестилось от «Автоспецбазы»
Министерство экологии края открестилось от «Автоспецбазы»

«Это, конечно, возмутительная ситуация. Причем подобные вопросы возникают уже не первый раз, когда руководители акционерных обществ, подведомственных правительству,  например, начисляют себе зарплаты в несколько раз больше, чем у министра, который курирует профильную отрасль. То же самое касается и закупок дорогостоящих автомобилей. В условиях постоянного дефицита бюджета, когда на самое необходимое зачастую не хватает - на ремонт кровли в детском саду или школе - руководители этих организаций шикуют и занимаются по сути расточительством», - заявил Глисков. Получается, что исходя из ответа Минэкологии подобные акционерные общества могут спокойно и без последствий покупать себе не только дорогие авто, но и самолеты с пароходами.

Глисков напомнил, что аналогичное расточительство «популярно» также в Центре транспортной логистике, где была выплачена премия за успешную реализацию акций аэропорта «Красноярск». К сделке фактически компания не имела отношения, формально являясь держателем пакета.

 

фото: KrasNews.com

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