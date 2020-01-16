В Красноярске сносят ларьки на рынке «Южный»

На ул. Шахтеров демонтируют незаконные ларьки на рынке «Южный». В мэрии сообщили, что предприниматели заняли земельные участки самовольно и использовали не по целевому назначению.

Так, на территориях, предназначенных под склады и промышленные помещения, находилась торговые точки и кафе. Незаконно в неположенных местах были установлены 37 павильонов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Что касается наказания недобросовестных арендаторов земли в районе «Южного рынка», то одному из них вынесено предупреждение и штраф в размере 100 тысяч рублей, штрафные санкции другого арендатора составили 800 тысяч рублей. Работа по устранению нарушений земельного законодательства на данной территории продолжается: в суде рассматривается иск нашего департамента к арендатору о сносе самовольно построенных капитальных сооружений», - отметил заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Игорь Биезайс.

Отметим, что предприниматели демонтируют незаконные постройки за свой счет.