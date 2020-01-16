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В Красноярске сносят ларьки на ранке «Южный»

Главная Бизнес
Красноярск
09:15 16 Января 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На ул. Шахтеров демонтируют незаконные ларьки на ранке «Южный». В мэрии сообщили, что предприниматели заняли земельные участки самовольно и использовали не по целевому назначению.

Так, на территориях, предназначенных под склады и промышленные помещения, находилась торговые точки и кафе. Незаконно в неположенных местах были установлены 37 павильонов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Что касается наказания недобросовестных арендаторов земли в районе «Южного рынка», то одному из них вынесено предупреждение и штраф в размере 100 тысяч рублей, штрафные санкции другого арендатора составили 800 тысяч рублей. Работа по устранению нарушений земельного законодательства на данной территории продолжается: в суде рассматривается иск нашего департамента к арендатору о сносе самовольно построенных капитальных сооружений», - отметил заместитель руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Игорь Биезайс.

Отметим, что предприниматели демонтируют незаконные постройки за свой счет.

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