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«Норникель» построил в Москве Центр обработки данных

Главная Бизнес
Красноярск
10:59 13 Января 2020
it-технология, норильск, данные
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«Норникель» построил в Москве Центр обработки данных (ЦОД). Кластер позволит обеспечить компании высокую степень производительности и доступности систем SAP ERP. Он также будет служить для резервирования критичных систем, обеспечивающих бизнес-процессы компании. Это, в свою очередь, позволит достичь максимального уровня отказоустойчивости всей ИТ-инфраструктуры «Норникеля».

«Мы стали первой металлургической компанией, которая построила собственный модульный ЦОД. Центр был полностью создан на базе отечественного производства в Новосибирске, что соответствует политике импортозамещения», - заявил директор департамента информационных технологий Юрий Шеховцов.

Московский ЦОД был построен менее чем за три месяца. Проект был реализован совместно с КРОК — одной из ведущих российских ИТ-компаний. Новый дата-центр соответствует категории Tier 3, что означает обеспечение электроснабжения по двум независимым лучам, наличие дизель-генераторной установки и источников бесперебойного питания (ИБП). Такая система позволяет достичь высоких показателей отказоустойчивости и надежности хранения данных. Объект также оснащен новейшими системами кондиционирования, противопожарной безопасности, а также системой контроля и управления доступом (СКУД).

Добавим, программа по модернизации ИТ-инфраструктуры в «Норникеле» проводится с 2015 года. В 2018 году компания завершила модернизацию четырех ЦОДов в Заполярном филиале и Кольской ГМК, сумев при этом обеспечить беспрерывную работу всех информационных систем.

 

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»

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