Илья Ильин: «Мы в деревни заходим, где вообще мусоровоза не видели…»

Прошел практически год с начала мусорной реформы. Новые тарифы, новые баки, новые графики вывоза. Для жителей выбросить мусор - история простая. Что происходит с отходами потом, никто не задумывается. С 1 января 2019 года эти мысли в головах региональных операторов. Sibnovosti.ru попросили главу «Красноярской рециклинговой компании» - левобережного оператора - Илью Ильина подвести итоги первого года работы по сути создаваемой заново отрасли.

Год прошел с начала реформы. Что изменилось в первую очередь для жителей?

Я думаю, людям стало понятнее, для чего мы пришли. Первые полгода мы слышали разговоры: «Для чего вы пришли, без вас все хорошо было. Ничего не поменялось, а тариф вырос». Мы разъясняли, доносили информацию, что мы пришли, чтобы легализовать бизнес, сделать его экологически понятным и прозрачным. Мы это сделали и планируем развивать эту деятельность дальше, проектируем сортировку и переработку.

Я дома все скидываю в один пакет. Зачем мне делать лучше вам и сортировать – отдельно пластик, стекло, бумагу, если у меня мусоропровод. Я могу ходить с одним пакетом, а не с тремя…

У меня есть личное мнение, которое сложилось исходя из изучения опыта других государств. Они по разному пути пошли. Было много поточных сборов. Например, раздельный сбор в четыре бачка – картон, пластик, стекло, прочие отходы. Выяснилось, что люди не могут сортировать правильно, каждому не объяснишь. Все что собрано опять необходимо подвергать сортировке. Кроме того, рынок меняется, потребность спроса на то или иное сырье меняется. Сегодня нужен такой пластик, завтра другой. Я считаю, что нужно делать двухпоточную систему сбора, где в один бак пойдет картон, пластик и металл, во второй бак все остальное. То, что мы делаем сегодня, это совершенно новая история. Мы первопроходцы в нашей стране, раньше этой отрасли не было. Правила игры, которые мы выстраиваем, только сейчас появляются. До этого вообще учета не было, в овраги мусор везли — свалки, которые мы сегодня убираем.

Сортировка и переработка – следующий этап. Когда он может наступить? Когда заработает мусоросортировочный завод?

Мы к нему уже приступили. У нас в Красноярском крае есть официальный документ – территориальная схема обращения с отходами, в ней предусматриваются, в том числе, такие объекты, которые вы назвали. В следующем году мы внесем свои предложения в территориальную схему. Мы планируем реализовать проект на основе государственно-частного партнерства – единственная форма, которая позволяет, по моему мнению, эффективно реализовать масштабный проект по обработке отходов. Объект проектируется и строится за счет частных инвестиций, передается в собственность государства, а инвестор получает право управлять созданным объектом определенный период времени для окупаемости вложенных средств.

Насколько велики риски? Ведь по стране проходят митинги против строительства заводов…

Это отголоски реформы отрасли, которая реализуется в стране. Были нелегальные перевозчики, а появились легальные, кому-то это стало резко невыгодно. Легальные игроки реализуют свои планы по строительству новых мусоросортировочных мощностей, но сталкиваются с противодействием своих конкурентов. По моему мнению, население больше волнует тематика строительства новых полигонов. Люди не хотят полигон возле своего дома, поэтому необходимо жесткое выполнение всех требований законодательства. Необходимо открыто и методично объяснять экологические аспекты новых проектов.

Насколько реально сделать полигон под окном, чтобы он не портил картинку, чтоб не было запаха, чтобы там все цвело-пахло, но он был полигоном?

Это реально вполне, вопрос просто в правильном техническом задании, в неукоснительном выполнении требований законодательства, которые государство предъявляет к таким проектам. Мы полигоны в Америке видели, которые находятся в 300 метрах от жилья – там элитное жилье строится. Там установлены газоотводы, но это очень дорогие технологии, нам до этого еще дойти нужно. Мы в деревни заходим, где вообще мусоровоза не видели, мусор кидали в овраги, мы там сейчас баки ставим. Технологии есть, все готово, бери и делай.

Этот год какие проблемы показал? Идут ли жители частных домов и бизнесмены на заключение договоров?

Отрасль новая, поэтому приходится объяснять, что мы пришли, чтобы наладить легальный сбор и вывоз отходов. Все проблемы мы выявили только ко второму кварталу этого года и поняли, что нужно делать дальше. Остается проблема – нехватка контейнеров, старая система – мешковой сбор - себя изжила, нужны современные контейнеры, с крышками, чтобы мусор не растаскивался. Второе – контейнерные площадки принадлежат управляющим компаниям или администрациям. Находятся они в основном на неразграниченных земельных участках, и вообще некому предъявить претензии за их ненадлежащую эксплуатацию. Площадки нужно содержать – а это постоянные затраты. Мы выходили с инициативой, чтобы обслуживание этих площадок отдали нам, но это повышение тарифов, на что власти не готовы идти. С юридическими лицами также сложности - они продолжают уклоняться от заключения договоров. Как носили жильцам к подъездам свой мусор и не платят за его сбор, так и продолжают.

Про баки история. Старые железные баки стоят до сих пор – это к кому претензии?

Чья площадка, тому и нужно предъявлять претензии. Это общая проблема, которая сейчас возникла. Многие управляющие компании не спешат менять контейнеры.

Как проходит реформа в других городах? В Красноярске все лучше или хуже?

Везде по-разному. Разная степень подготовки была. Мы не самые лучшие по собираемости. Есть регионы, где собираемость платежей 97%, но у них нет полигонов или машин. А у нас есть машины и контейнеры, но собираемость плохая. Делимся информацией по решению проблем друг с другом. Наш регион в числе лучших, у нас четкое администрирование. Если говорить про нашу компанию конкретно. Но, к примеру, на севере края есть большие проблемы со сбором мусора.

Если пофантазировать… Может быть проще переправлять красноярский мусор в Китай или Швецию? Ведь эти страны мусор закупают, а мы не знаем, куда от него деться.

Доставка контейнеров будет стоить дорого, мы все ужаснемся этим цифрам. Нам нужно строить свою инфраструктуру по обработке и утилизации отходов Заняться наполнением объектами нашей отрасли. Полигоны будут реконструироваться. Задача максимально возможно вовлечь во вторичное использование полезные вторичные материальны ресурсы. Сегодня уже есть много интересных технологий. Сейчас вот мы делаем мобильное приложение, где уже можно видеть, куда можно отнести, например пластик, чуть позже посмотреть, где едет мусоровоз.

В Законодательном собрании края, минэкологии лет пять талдычат, что мусор - это бизнес? Почему крупный бизнес не идет на это?

Это сложный бизнес, где много сопутствующих факторов и рисков. Чтобы довести действующие компании до инвестиционной привлекательности, надо потрудиться. Сортировка отходов в чистом виде не дает прибыли. Но позволяет уменьшить нагрузку на полигон. Интересно строить сортировку и полигон в связке. По моему мнению, вся цепочка по обращению отходов должна быть в одних руках, тогда это становится интересно, прозрачно и в конечном счете инвестиционно привлекательно. Нам уже удалось заинтересовать инвестиционную компанию и привлечь ее в наш бизнес.

Самая удивительная история за этот год в вашей сфере?

Я кайф испытываю каждый день. Куча всяких историй происходит. Я влюбился в это дело. И выделить что-то одно сложно. Новый день - новая история.

текст: Алексей Спиридонов