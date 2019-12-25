Мусорная реформа вернула красноярский бизнес в «лихие 90-е». Предприниматели массово не платят по счетам. Счет юридических лиц, кто не заключил договоры на вывоз мусора или заключил, но не платит, идет на тысячи. И это только на левобережье.

Показательная история произошла сегодня в торгово-офисном здании по адресу ул. Партизана Железняка, 40 а. Собственник одного из помещений, владелец магазина одежды Галина Урукова рассказала: сидит без электроэнергии уже полгода. Рубильник выключил собственник здания. Масса жалоб в прокуратуру и полицию на ситуацию никак не повлияли.

«Здесь постоянно какие-то поборы. То за пожарную сигнализацию, то еще за что-то. По вывозу мусора я заключили договор с региональным оператором. Тариф - 137 рублей в месяц. Но собственник здания требует, чтобы я за вывоз мусора платила ему - суммы ежемесячно выставляются разные от 800 до 1800 рублей. Но почему я должна платить неизвестно кому, если у меня прямой договор? Несмотря на то, что я действую по закону, мне выключили свет», - возмущается коммерсант.

Как оказалось, собственник здания заключил договор с компанией, которая в принципе не уполномочена вывозить ТКО, так как не является региональным оператором. Как правило, такие фирмы дают объявления «вывезем ваш мусор», а куда он вывозится - остается только гадать.

Таких торговых центров на левобережье с десяток. Самый крупный бизнес, который до сих пор не заключил договор с региональным оператором, - Центральный рынок.

«Как правило, бизнесмены либо не заключают договоры с оператором, либо заключают формально на один бак. Остальное под видом промышленных отходов везется по факту в лес, в поля. Наша работа летом показала, что вблизи города расположено более 25 свалок. Наши предприниматели почему-то считают, что можно схитрить, но закон един для всех - абсолютно все обязаны заключить договор с региональным оператором», - рассказала Юлия Гуменюк, заместитель краевого министра экологии. Она напомнила, что сегодня штрафы для юридических лиц доходят до миллиона рублей.

Определить «автора» свалок довольно легко - коммерсанты валят все в одну кучу. К примеру, найденный чек абсолютно точно скажет о том, откуда привезен мусор.

По словам начальника отдела службы городовых Евгении Погонышевой, сейчас собрано десять административных материалов в отношении крупных торговых центров Красноярска за незаключение договоров с регоператором. Кроме штрафов бизнесменов могут «прикрыть» на 90 дней.

«Материалы направлены в УВД города для привлечения к ответственности. Эти десять материалов собраны всего за два месяца, - заявила она и добавила – изначально со всеми предпринимателями была проведена предварительная работа».

Ситуация действительно критическая, сетует заместитель руководителя «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. По технологической зоне регионального оператора насчитали 20 000 юридических лиц. Заключенных договоров за год - с момента начала мусорной реформы - лишь 6 000. Из них около 2 500 юрлиц, несмотря на заключенный договор, не платят. При этом найденных незаконных свалок в технологической зоне - около 200.

«Работа непростая. Нужно, по сути, постучаться в каждую дверь. Отмечу, мы не уполномоченный орган по наложению штрафов и назначению наказаний. Всю собранную информацию мы передаем в минэкологии, администрации города. Наличие никакого другого договора, кроме как с нами не освобождает предпринимателя от обязанности работать с регоператором», - рассказал Ким.

Подобные рейды по торговым центрам и более мелким собственникам бизнеса будут продолжаться, пообещали участники рейда.