Легендарную высотку КАТЭКНИИуголь в центре Красноярска продают по бросовой цене

Легендарную высотку КАТЭКНИИуголь в самом центре Красноярска продают за бесценок. Предложение появилось на популярном интернет сайте. За 30-этажное строение, площадью порядка 39 тысяч квадратных метров, собственник просит 2 млн рублей.

В объявлении указано, что к зданию подведены все центральные коммуникации, полностью закрыт тепловой контур и установлены шесть скоростных лифтов. Отделки внутри нет, зато к зданию прилегает участок площадью 1 гектар, где можно разместить парковку.

Риелторы подчеркивают, что в основании высотки вбито около тысячи свай, соединенных трехметровым ростверком.

Напомним, что стоить башню КАТЭК в Красноярске начали в 1983 году. На протяжении многих лет она являлась самым высоким зданием в краевом центре, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

фото: Сергей Еремин / Instagram