Ачинских предпринимателей наградили за лучшие идеи новогоднего оформления

Сегодня в администрации Ачинска на итоговом заседании Совета по предпринимательству Илай Ахметов наградил представителей малого и среднего бизнеса, занявших призовые места в конкурсе новогоднего оформления витрин и фасадов.

В этом году в конкурсе приняли участие 14 предпринимателей. Специальная городская комиссия объехала и оценила оригинальность новогоднего оформления. В результате места распределились следующим образом:

Номинация «Лучшее новогоднее оформление стационарного торгового объекта или объекта общественного питания»:

1 место – магазин-склад «Игрушки», ИП Андрей Кузнецов;

2 место – студия цветов «Две сестры», ИП Жанна Берус;

3 место – кафе «Столовушка», ИП Людмила Коротченко.

Номинация «Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта»:

1 место – павильон «Семья пекаря», ИП Александр Книгин,

2 место – павильон «Дымка», ИП Виктория Зорина,

3 место – мобильная кофейня «StarCoffe», ИП Сергей Старовойтов.

Глава Ачинска вручил дипломы конкурса и денежные премии, а также поблагодарил ИП Мирона Стефанишена, ИП Любовь Басову и ИП Викторию Сапрыкину за достойное представление Ачинска на ежегодном празднике «День урожая Красноярского края-2019».