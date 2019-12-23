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Ачинских предпринимателей наградили за лучшие идеи новогоднего оформления

Главная Бизнес
Красноярск
14:38 23 Декабря 2019
бизнес, новый год, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в администрации Ачинска на итоговом заседании Совета по предпринимательству Илай Ахметов наградил представителей малого и среднего бизнеса, занявших призовые места в конкурсе новогоднего оформления витрин и фасадов.

В этом году в конкурсе приняли участие 14 предпринимателей. Специальная городская комиссия объехала и оценила оригинальность новогоднего оформления. В результате места распределились следующим образом:

Номинация «Лучшее новогоднее оформление стационарного торгового объекта или объекта общественного питания»:

1 место – магазин-склад «Игрушки», ИП Андрей Кузнецов;

2 место – студия цветов «Две сестры», ИП Жанна Берус;

3 место – кафе «Столовушка», ИП Людмила Коротченко.

Номинация «Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта или нестационарного объекта»:

1 место – павильон «Семья пекаря», ИП Александр Книгин,

2 место – павильон «Дымка», ИП Виктория Зорина,

3 место – мобильная кофейня «StarCoffe», ИП Сергей Старовойтов.

Глава Ачинска вручил дипломы конкурса и денежные премии, а также поблагодарил ИП Мирона Стефанишена, ИП Любовь Басову и ИП Викторию Сапрыкину за достойное представление Ачинска на ежегодном празднике «День урожая Красноярского края-2019».

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