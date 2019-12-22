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Tele2 подвел итоги года работы в крае

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Красноярск
11:31 22 Декабря 2019
связь, мобильные, итоги, телефон
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Компания Tele2 подвела итоги работы в Красноярском крае в 2019 году. Представляем важнейшие достижения компании.

1. Универсиада

Во время Всемирной зимней универсиады услугами связи в сети Tele2 в Красноярском крае пользовались болельщики из 58 регионов России и 33 стран мира. За десять дней гости потребили почти 30 Тб интернет-трафика, что сопоставимо с миллионом загруженных в Instagram «историй» (stories).  На спортивных объектах Красноярска связью компании воспользовались более 180 000 абонентов Tele2.

2. Базовый оператор

На двух важных объектах компания стала базовым оператором – в многофункциональном комплексе «Арена. Север» и в аэропорту «Красноярск».

3. Новые станции

С начала года построено и введено в эфир более 140 новых вышек сотовой связи как в крупных городах, так и в малых и удаленных населенных пунктах Красноярского края. Высокоскоростной интернет Теlе2 могут использовать более 2,4 млн человек или 86% жителей региона.

4. Летняя лужайка

Во время летнего фестиваля кино на «Каменке» пользователи Tele2 могли не ограничивать себя рамками кинозалов и заранее выбранными фильмами, а самим решать – какое кино и когда смотреть. После завершения проекта компания подарила конструкцию, которая служила летним кинотеатром, «Каменке».

5. «Умный тариф»

Весной Tele2 запустила «умный тариф», который автоматически подбирал и предлагал клиенту оптимальное наполнение пакета, исходя из его реальных потребностей в минутах и гигабайтах.

6. Гигабайт н-н-н-нужен?

В июле оператор доработал сервис «Делитесь гигабайтами». Стало возможным бесплатно передавать интернет-трафик другим клиентам Tele2 по всей России, а не только внутри региона.

7. Купи минутку!

25 сентября - начало предоставления уникальной для рынка услуги – сервиса по продаже минут, гигабайт и SMS. Клиенты получили максимальную свободу использования тарифного плана. Сервис позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных лотов.

8. Новогодние подарки

Следуя концепции «Другие правила», в канун зимних праздников Tele2 дает возможность всем своим абонентам самостоятельно выбрать себе подарок на Новый год на свой вкус в одной из следующих категорий: «Развлечения», «Путешествия» или «Сюрприз». Его легко активировать в приложении «Мой Tele2» или на сайте. Клиенты Tele2 могут выбрать подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV: «Амедиатеку», «Кинозал» и START сроком на 30 дней. Абонентам также доступна полугодовая подписка на сервис оператора «Звук» и тридцатидневная – на онлайн-кинотеатр Okko и видеосервис MEGOGO.

В категории «Путешествия» оператор предлагает пакет минут, SMS или безлимитный интернет за границей. Количество минут и SMS в пакете или дней бесплатного интернета зависит от выбранной для поездки страны. Воспользоваться подарком в роуминге можно в течение 90 дней с даты его активации. Воспользоваться предложением Tele2 могут все абоненты оператора с тарифами для физических лиц с 4 декабря по 15 января 2020 года.

9. Вопрос есть!

На днях Tele2 «обучила» виртуального ассистента «Яндекса» – Алису – новому навыку. Раньше Алиса находила потерянный телефон по специальной команде, а теперь вызывает виртуального помощника: он отвечает на популярные вопросы пользователей и обучается по мере «общения» с собеседниками. Уже на этапе тестирования он умеет отвечать на 900 вопросов по 34 разным темам. Запуск виртуального помощника на основе технологий искусственного интеллекта – это новый этап в развитии цифрового обслуживания в компании, созданный в дополнение к чат-боту, мессенджерам и диалогам в соцетях.

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