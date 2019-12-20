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«Норникель» подвел итоги года в Заксобрании

Главная Бизнес
Красноярск
11:53 20 Декабря 2019
норильск, производство, законодательное собрание
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В Законодательном собрании краевые депутаты заслушали доклад компании «Норникель» по итогам года. Такие презентации топ-менеджеров крупных компаний, работающих в крае, уже стали традиционными.

Накануне перед ними выступил статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков. Он рассказал об итогах деятельности компании за 9 месяцев 2019 года и о планах развития.

Пристансков напомнил, что стратегией компании остаются ставки на экологию, социальное развитие и инвестиции. «Норникель» по-прежнему является крупнейшим налогоплательщиком региона, именно его налоговые отчисления составляют 37% собственных доходов края.

Что касается итогов, то рост производства зафиксирован по всем основным металлам, среди которых никель, медь, платина и палладий. Увеличивая инвестиции в производство, «Норникель» помнит и об улучшении экологии. Инвестиции в нее - самые крупные среди горно-металлургических компаний России. В рамках Серного проекта поставлена задача поэтапного снижения выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе до уровня мировых стандартов. На эти цели планируется потратить более 250 млрд рублей. Результатом должно стать не только улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни людей, но и появление в Заполярье нового туристического кластера.

Отдельно Пристансков остановился на активах компании, которые также работают в регионе. Например, Енисейское речное пароходство. Общий объем перевозок в навигацию 2019 года составил 3 млн 222 тысяч тонн. Это грузы для собственных нужд компании и для обеспечения жителей отдаленных районов топливом, продуктами питания. Отметим, что налоговые отчисления речных предприятий в бюджеты региона и муниципалитетов составили полмиллиарда рублей.

Также вкладом компании является участие в реконструкции аэропорта Алыкель (порядка 5 млрд рублей), спонсорство при подготовке и проведении XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году (более 2 млрд рублей). Напомнил представитель компании и о прокладке волоконно-оптической линии связи, благодаря чему Норильск получил широкополосный интернет.

«Практика приглашения ведущих бюджетообразующих компаний стала хорошей традицией. Сегодня у нас была возможность услышать информацию о деятельности ведущего налогоплательщика в Красноярском крае. Она внушает уверенность, что бюджет края гарантирован трудом наших горняков-металлургов. Компания ставит перед собой амбициозные задачи по увеличению добычи руды в 2,5 раза, увеличению основных показателей, что также приведет к росту доходов края. Прозвучало много вопросов, решать которые нам предстоит вместе. Это и программа переселения, и программа реновации жилья, и вопросы, связанные с благотворительной деятельностью компании», заявил после доклада спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов.

Председатель профильного комитета Владимир Демидов поблагодарил топ-менеджера компании за ударный труд горняков.

«Хотел бы поблагодарить «Норильский никель» не только за налоги, но и за то, что компания является лидером в работе с кооперацией, с малым средним бизнесом. Мы всегда ее приводим в пример. Но хотел бы попросить вернуться к нашей давней традиции, когда раз в полгода собирались в расширенном составе власти Красноярского края разных уровней, предприниматели и руководители Заполярного филиала и компании в Норильске и в Красноярске и решали различные вопросы. Хуже от этого точно не будет. Наш задача — находить все больше точек соприкосновения, чтобы наш малый и средний бизнес дорастал до требований компании», - заявил он.

 

по информации компании «Норникель»

фото: фото: Бурмистров А. В., sobranie.info

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