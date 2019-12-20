20 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Для новых микрорайонов в Красноярске построили тепломагистраль

Главная Бизнес
Красноярск
09:42 20 Декабря 2019
теплоснабжение, общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске завершено строительство новой тепломагистрали, которая через Николаевский мост соединила два берега Енисея. Накануне специалисты СГК сделали так называемый «золотой шов».

Трубопровод предназначен для подачи тепла и горячей воды от ТЭЦ-2 к новым микрорайонам – «Тихие зори», Академгородок, Студгородок, Николаевка, ЖК на территории Комбайнового завода, в Ветлужанке, а также в спорткомплекс «Платинум Арена», рассказал директор Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Александр Шлегель. Протяженность трубопровода 5410 метров, из них 1002 метра проложены в теле Николаевского моста.

«Тепловая магистраль, соединившая два берега нашей могучей реки помимо повышения надежности и качества теплоснабжения внесет существенный вклад в экологическую обстановку в городе. Благодаря созданию единого контура теплоснабжения прекратит работу ряд неэффективных котельных. Всего до 2024 года планируется закрыть 35 таких котельных, семь из них уже выведены из эксплуатации», - отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев.

Стоимость проекта – 855 млн рублей. Благодаря новой тепломагистрали отключать горячую воду в домах летом будут всего на 7 дней.

В эксплуатацию трубопровод будет введен после испытаний в первом квартале будущего года. В СГК особо отметили, что на данный момент - это самый крупный инвестиционный проект в Сибири.

 

Фото: СГК

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске заработал четвертый McDonald’s

В Красноярске заработал четвертый McDonald’s

18 Декабря 2019 г.
Он находится на ул. Партизана Железняка
Новости Красноярска: Альфа-Банк в Красноярске присвоил статус «Бизнес класса ААА» группе компаний «Бирюса»

Альфа-Банк в Красноярске присвоил статус «Бизнес класса ААА» группе компаний «Бирюса»

17 Декабря 2019 г.
Премия была вручена на площадке А-Клуба
Новости Красноярска: Красноярцы начнут платить налог на самозанятых с 1 января

Красноярцы начнут платить налог на самозанятых с 1 января

6 Декабря 2019 г.
Закон распространили еще на 19 регионов
Новости Красноярска: В Красноярске открылся флагманский офис банка «Открытие»

В Красноярске открылся флагманский офис банка «Открытие»

3 Декабря 2019 г.
Он удобно разместился в центре города
Новости Красноярска: Красноярским бизнесменам расскажут о блокировке счетов и интернет-банкинге

Красноярским бизнесменам расскажут о блокировке счетов и интернет-банкинге

29 Ноября 2019 г.
Центробанк проведет вебинар для предпринимателей
Новости Красноярска: В Красноярске появилось пространство для реализации бизнес-инициатив

В Красноярске появилось пространство для реализации бизнес-инициатив

29 Ноября 2019 г.
Это место для взаимодействия предпринимателей, власти, молодежи и ученых
Новости компаний
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Ачинске запускают новогодние трамваи

В Ачинске запускают новогодние трамваи

18 Декабря 2019 г.
Они начнут курсировать с 24 декабря
Новости Красноярска: Жителям края обещают новые премии и пособия

Жителям края обещают новые премии и пособия

17 Декабря 2019 г.
Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года
Новости Красноярска: В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

19 Декабря 2019 г.
По маркировке из 12 образцов 11 не соответствуют ГОСТу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19