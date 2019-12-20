Для новых микрорайонов в Красноярске построили тепломагистраль

В Красноярске завершено строительство новой тепломагистрали, которая через Николаевский мост соединила два берега Енисея. Накануне специалисты СГК сделали так называемый «золотой шов».

Трубопровод предназначен для подачи тепла и горячей воды от ТЭЦ-2 к новым микрорайонам – «Тихие зори», Академгородок, Студгородок, Николаевка, ЖК на территории Комбайнового завода, в Ветлужанке, а также в спорткомплекс «Платинум Арена», рассказал директор Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Александр Шлегель. Протяженность трубопровода 5410 метров, из них 1002 метра проложены в теле Николаевского моста.

«Тепловая магистраль, соединившая два берега нашей могучей реки помимо повышения надежности и качества теплоснабжения внесет существенный вклад в экологическую обстановку в городе. Благодаря созданию единого контура теплоснабжения прекратит работу ряд неэффективных котельных. Всего до 2024 года планируется закрыть 35 таких котельных, семь из них уже выведены из эксплуатации», - отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев.

Стоимость проекта – 855 млн рублей. Благодаря новой тепломагистрали отключать горячую воду в домах летом будут всего на 7 дней.

В эксплуатацию трубопровод будет введен после испытаний в первом квартале будущего года. В СГК особо отметили, что на данный момент - это самый крупный инвестиционный проект в Сибири.

Фото: СГК