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В Красноярске заработал четвертый McDonald’s

Главная Бизнес
Красноярск
09:15 18 Декабря 2019
общество, красноярск, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Четвертый ресторан быстрого питания McDonald’s открылся в Красноярске. Заведение находится на ул. Партизана Железняка, в нескольких сотнях метров от спорткомплекса «Кристалл Арена».

Владельцы кафе построили под него новое здание площадью 400 квадратных метров на месте бывшего долгостроя планетария. Ресторан работает ежедневно с 7:00 до 00:00, а сделать заказ в МакАвто красноярцы могут круглосуточно.

Месяц назад заработал McDonald’s на ул. Волочаевская в Октябрьском районе города, а перед Универсиадой открылись заведения на Театральной площади и ул. Шахтеров, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проблемы возникли именно с третьим рестораном известной сети. В прокуратуре города усомнились в законности работы заведения. По данным ведомства, собственник помещения - ООО «ГИД» - открыл ресторан без разрешительных документов от департамента градостроительства. 

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