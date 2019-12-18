В Красноярске заработал четвертый McDonald’s

Четвертый ресторан быстрого питания McDonald’s открылся в Красноярске. Заведение находится на ул. Партизана Железняка, в нескольких сотнях метров от спорткомплекса «Кристалл Арена».

Владельцы кафе построили под него новое здание площадью 400 квадратных метров на месте бывшего долгостроя планетария. Ресторан работает ежедневно с 7:00 до 00:00, а сделать заказ в МакАвто красноярцы могут круглосуточно.

Месяц назад заработал McDonald’s на ул. Волочаевская в Октябрьском районе города, а перед Универсиадой открылись заведения на Театральной площади и ул. Шахтеров, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проблемы возникли именно с третьим рестораном известной сети. В прокуратуре города усомнились в законности работы заведения. По данным ведомства, собственник помещения - ООО «ГИД» - открыл ресторан без разрешительных документов от департамента градостроительства.