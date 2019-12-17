Альфа-Банк в Красноярске присвоил статус «Бизнес класса ААА» группе компаний «Бирюса»

Альфа-Банк в г. Красноярске присвоил статус «Бизнес класса ААА» одному из крупнейших клиентов среднего бизнеса группе компаний «Бирюса». Премия была вручена на площадке А-Клуба Региональным управляющим ОО «Красноярский» Юрием Гришаевым Генеральному директору ОАО КЗХ «Бирюса» Петрову Михаилу Васильевичу.

«Красноярский завод холодильников «Бирюса» является одним из крупнейших в России (2-е место по объему выпуска) с 1964 г. производителем холодильной техники и единственным таким производителем в Восточной Сибири. Компания с 55–ти летней историей, которая за это время подтвердила надежность и устойчивость на рынке Красноярского края. История отношений с Альфа-Банком насчитывает уже более десяти лет, и мне очень приятно вручить такую экспертную награду знака качества нашему красноярскому производителю, который демонстрирует сильные позиции на рынке.»,–-отмечает региональный управляющий Альфа-Банк в Красноярке Юрий Гришаев.

Основные направления деятельности КЗХ «Бирюса»–производство бытовых холодильников и торгового холодильного оборудования, всего выпускается более 50 моделей. КЗХ «Бирюса» имеет оборудование, которое позволяет осуществлять полный цикл производства бытовых холодильников и торгового оборудования. Более 85% деталей изготавливается самостоятельно.

«Мы рассчитываем, что премия «Бизнес класса ААА» станет для российского предпринимательского сообщества символом современного эффективного бизнеса и безупречной деловой репутации», – сообщает руководитель блока «Средний бизнес», член правления Альфа-Банка Владимир Воейков.

«Благодарим Альфа-Банк за то, что выделил завод, как наиболее эффективную, конкурентоспособную и устойчивую компанию. Универсальность банка позволяет пользоваться широким перечнем услуг –расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, внешняя–экономическая деятельность, размещение свободных денежных средств, кредитование текущей деятельности. Наше сотрудничество позволяет выстраивать взаимовыгодные, партнерские отношения, развивать бизнес. Нам приятна забота о нас как о клиенте, это говорит о многогранности и стабильности наших отношений. Получение награды от Альфа-Банка, входящего в первую пятерку банков, усиливает нашу репутацию на рынке.», – говорит Генеральный директор ОАО КЗХ «Бирюса» Михаил Петров.

«Бизнес класса ААА» — эксклюзивная премия Альфа-Банка для корпоративных клиентов сегмента среднего бизнеса с выручкой 350–10 000 млн рублей в год. На основе комплексной оценки эксперты Альфа-Банка выбирают среди клиентов самые эффективные, конкурентоспособные и устойчивые компании. Знак качества «Бизнес класса ААА» воплощен в эксклюзивной статуэтке из бетона и стекла, что символизирует устойчивость и прозрачность бизнеса нашего клиента.

АО «Альфа-Банк»

По материалам АО «Альфа-Банк»