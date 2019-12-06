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Красноярцы начнут платить налог на самозанятых с 1 января

Главная Бизнес
Красноярск
13:50 6 Декабря 2019
бизнес, закон
Автор: Sibnovosti.ru
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С 1 января 2020 года жители Красноярского края будут платить налог на самозанятых - депутаты Госдумы включили регион в список, на который теперь распространяется закон. Помимо края фрилансеры будут отчислять налоги в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и других областях. Всего 19 регионов России. 

Напомним, закон предусматривает, что граждане, самостоятельно оказывающие ряд платных услуг, должны отчислять налог в бюджет в размере 4% от суммы дохода. Процент увеличивается до 6%, если фрилансер работает с юридическими лицами.

Процедура регистрации в ФНС упрощенная, она не предусматривает наличие кассового аппарата и какой-либо отчетности перед госорганами. 

Пилотными регионами, где уже действует закон, стали Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. 

Фото: pixabay.com

 

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