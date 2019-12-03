В Красноярске открылся флагманский офис банка «Открытие». Он удобно разместился в центре города по ул. К. Маркса, 98 (рядом с ЦУМом). Площадь - 730 квадратов, максимальная нагрузка - обслуживание 300 клиентов ежедневно.

«Сейчас банки думают над иными механизмами по привлечению клиентов. В первую очередь такой механизм - формат офисов и качество обслуживания клиентов. Задача, чтобы клиенту было комфортно и спокойно. И это то, на чем мы делаем сейчас акцент», - заявил во время открытия офиса старший вице-президент – директор департамента управления сетью ПАО Банк «ФК Открытие» Антон Анищенко.

Новый формат регионального операционного офиса «Красноярский» ориентирован на комфортное обслуживание всех категорий розничных клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, для жителей Красноярска доступен весь спектр банковских розничных, страховых и инвестиционных услуг, а также возможность подключения к дистанционным каналам банка, позволяющим совершать большинство операций онлайн. Юридические лица смогут подключить рассчетно-кассовое обслуживание, интернет— и мобильное приложение для бизнеса, оформить кредит, открыть депозит, заключить соглашение о зарплатном проекте и эквайринге.

Крупные клиенты получат в новом офисе весь набор банковских услуг, начиная от классических продуктов, таких как размещение депозитов, овердрафты и расчетно-кассовое обслуживание, и заканчивая привлечением мезонинного финансирования и организацией облигационных займов. Для удобства корпоративных клиентов на фронт-линии работает выделенный специалист по операционному обслуживанию. В офисе есть и сейфовые ячейки, позволяющие обеспечить сохранность ценностей клиентов. В специальной переговорной комнате премиальные клиенты могут провести конфиденциальные переговоры и встречи. Также в офисе размещены центр обслуживания малого и среднего бизнеса и центр ипотечного кредитования.

Новый формат - это не только наполнение, но и визуальный и физический комфорт клиентов. Дизайн выполнен в современном стиле, в элементах интерьера используются современные решения, основанные на применении натуральных отделочных материалов, с удобной мебелью для ожидания и зеленой зоной, декорированной живыми растениями. Офис оборудован бесплатным wi-fi, зарядными устройствами для мобильных телефонов и электронной очередью.

«Развитие офисной сети в Красноярском крае входит в число наших приоритетных задач, – отметила управляющий банка Наталья Потапова. – Банк «Открытие» делает ставку на создание высокотехнологичных флагманских офисов, в которых доступна вся линейка финансовых услуг и сотрудники которых ориентированы на обслуживание клиентов по самым высоким стандартам».

Отметим, что во входной зоне установлены четыре банкомата, позволяющие клиентам в формате 7Х24 совершать операции с получением и внесением наличных денег, переводы и платежи. Еще два устройства находятся внутри офиса.

Режим работы офиса «Красноярский»:

Для физических лиц: с понедельника по пятницу - с 9.00 до 20.00 часов, суббота – с 10.00 до 16.00 часов.

Для юридических лиц: с понедельника по пятницу - с 09.00 до 18.00 часов. По такому же графику работает депозитарий.

по материалам ПАО Банк «ФК Открытие»