3 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открылся флагманский офис банка «Открытие»

Главная Бизнес
Красноярск
13:32 3 Декабря 2019
банк, открытие, красноярск
версия для печати Ico_print

В Красноярске открылся флагманский офис банка «Открытие». Он удобно разместился в центре города по ул. К. Маркса, 98 (рядом с ЦУМом). Площадь - 730 квадратов, максимальная нагрузка - обслуживание 300 клиентов ежедневно.

«Сейчас банки думают над иными механизмами по привлечению клиентов. В первую очередь такой механизм - формат офисов и качество обслуживания клиентов. Задача, чтобы клиенту было комфортно и спокойно. И это то, на чем мы делаем сейчас акцент», - заявил во время открытия офиса  старший вице-президент – директор департамента управления сетью ПАО Банк «ФК Открытие» Антон Анищенко.

Новый формат регионального операционного офиса «Красноярский» ориентирован на комфортное обслуживание всех категорий розничных клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, для жителей Красноярска доступен весь спектр банковских розничных,  страховых и инвестиционных услуг, а также возможность подключения к дистанционным каналам банка, позволяющим совершать большинство операций онлайн. Юридические лица смогут подключить рассчетно-кассовое обслуживание, интернет— и мобильное приложение для бизнеса, оформить кредит, открыть депозит, заключить соглашение о зарплатном проекте и эквайринге.

В Красноярске открылся флагманский офис банка «Открытие»

Крупные клиенты получат в новом офисе весь набор банковских услуг, начиная от классических продуктов, таких как размещение депозитов, овердрафты и расчетно-кассовое обслуживание, и заканчивая привлечением мезонинного финансирования и организацией облигационных займов. Для удобства корпоративных клиентов на фронт-линии работает выделенный специалист по операционному обслуживанию. В офисе есть и сейфовые ячейки, позволяющие обеспечить сохранность ценностей клиентов. В специальной переговорной комнате премиальные клиенты могут провести конфиденциальные переговоры и встречи. Также в офисе размещены центр обслуживания малого и среднего бизнеса и центр ипотечного кредитования.

Новый формат - это не только наполнение, но и визуальный и физический комфорт клиентов. Дизайн выполнен в современном стиле, в элементах интерьера используются современные решения, основанные на применении натуральных отделочных материалов, с удобной мебелью для ожидания и зеленой зоной, декорированной живыми растениями. Офис оборудован бесплатным wi-fi, зарядными устройствами для мобильных телефонов и электронной очередью.

«Развитие офисной сети в Красноярском крае входит в число наших приоритетных задач, – отметила управляющий банка Наталья Потапова. – Банк «Открытие» делает ставку на создание высокотехнологичных флагманских офисов, в которых доступна вся линейка финансовых услуг и сотрудники которых ориентированы на обслуживание клиентов по самым высоким стандартам».

Отметим, что во входной зоне установлены четыре банкомата, позволяющие клиентам в формате 7Х24 совершать операции с получением и внесением наличных денег, переводы и платежи. Еще два устройства находятся внутри офиса.

В Красноярске открылся флагманский офис банка «Открытие»

 

Режим работы офиса «Красноярский»:

Для физических лиц: с понедельника по пятницу  - с 9.00 до 20.00 часов, суббота – с 10.00 до 16.00 часов.

Для юридических лиц: с понедельника по пятницу - с 09.00 до 18.00 часов. По такому же графику работает депозитарий.

 

по материалам ПАО Банк «ФК Открытие»

Бизнес / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярским бизнесменам расскажут о блокировке счетов и интернет-банкинге

Красноярским бизнесменам расскажут о блокировке счетов и интернет-банкинге

29 Ноября 2019 г.
Центробанк проведет вебинар для предпринимателей
Новости Красноярска: В Красноярске появилось пространство для реализации бизнес-инициатив

В Красноярске появилось пространство для реализации бизнес-инициатив

29 Ноября 2019 г.
Это место для взаимодействия предпринимателей, власти, молодежи и ученых
Новости Красноярска: Красноярцы создают эко-украшения из рогов лося и березы

Красноярцы создают эко-украшения из рогов лося и березы

28 Ноября 2019 г.
О судьбе сибирских брендов
Новости Красноярска: Лучших работников Енисейского пароходства наградили по итогам навигации-2019

Лучших работников Енисейского пароходства наградили по итогам навигации-2019

26 Ноября 2019 г.
18 человек - за безаварийную работу
Новости Красноярска: «Красноярскую рециклинговую компанию» наградили за экологические инициативы

«Красноярскую рециклинговую компанию» наградили за экологические инициативы

21 Ноября 2019 г.
15 ноября в Краснодаре прошел 3-й региональный экономический форум «Развитие регионов. Лучшее для России», в рамках которого состоялось награждение победителей одноименной премии. За деятельность в сфере экологического просвещения и поддержку акций, направленных на ликвидаци...
Новости Красноярска: Стань успешным предпринимателем сегодня!

Стань успешным предпринимателем сегодня!

18 Ноября 2019 г.
СибГУ им. М.Ф. Решетнева выиграл грант в рамках федерального проекта
Новости компаний
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
02/12
«Морозы – не помеха»: в Красноярске установят фундамент будущего дома даже зимой
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Загородная резиденция под Красноярском попала в топ-10 самых дорогих в Сибири

Загородная резиденция под Красноярском попала в топ-10 самых дорогих в Сибири

29 Ноября 2019 г.
Ее стоимость - 52 млн рублей
Новости Красноярска: Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

1 Декабря 2019 г.
Они одолели нижегородский АСК 3:1
Новости Красноярска: В ДТП на объездной трассе Красноярска пострадали два человека

В ДТП на объездной трассе Красноярска пострадали два человека

29 Ноября 2019 г.
Легковая машина столкнулась с грузовиком
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19