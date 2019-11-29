Красноярским бизнесменам расскажут о блокировке счетов и интернет-банкинге

В понедельник, 2 декабря, Банк России проведет онлайн-вебинар для бизнесменов со всей страны. Главные темы прямого эфира - блокировка счетов, интернет-банкинг и требования закона 115-ФЗ.

Участники узнают, что делать в случае отказа банка от проведения операции по счету, от заключения договора банковского счета и в других сложных ситуациях.

Вебинар для бизнеса проведут эксперты в сфере финансовых услуг, цифровой экономики и прав потребителей: Сергей Сковорода и Юлия Алферова.

«Предприниматели получат практические рекомендации, что делать и куда обращаться в том или ином случае, как грамотно пройти процедуру реабилитации. Слушателям разъяснят разницу между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю», - анонсировал вебинар Банк России.

Онлайн-курс для предпринимателей начнется в 10:00 по московскому времени. Необходима предварительная регистрация.