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Красноярским бизнесменам расскажут о блокировке счетов и интернет-банкинге

Главная Бизнес
Красноярск
16:33 29 Ноября 2019
общество, красноярск, банк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В понедельник, 2 декабря, Банк России проведет онлайн-вебинар для бизнесменов со всей страны. Главные темы прямого эфира - блокировка счетов, интернет-банкинг и требования закона 115-ФЗ. 

Участники узнают, что делать в случае отказа банка от проведения операции по счету, от заключения договора банковского счета и в других сложных ситуациях. 

Вебинар для бизнеса проведут эксперты в сфере финансовых услуг, цифровой экономики и прав потребителей: Сергей Сковорода и Юлия Алферова. 

«Предприниматели получат практические рекомендации, что делать и куда обращаться в том или ином случае, как грамотно пройти процедуру реабилитации. Слушателям разъяснят разницу между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными  операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю», - анонсировал вебинар Банк России. 

Онлайн-курс для предпринимателей начнется в 10:00 по московскому времени. Необходима предварительная регистрация

 

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