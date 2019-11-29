В Красноярске появилось пространство для реализации бизнес-инициатив

Новая площадка для взаимодействия предпринимателей, власти, молодежи и ученых появилась в Красноярске. Это пространство «Точка кипения», которое расположено в торговом комплексе «Квант».

«Открытие «Точки кипения», подчеркну, организованное бизнес-сообществом, – это гарантия того, что идеи предпринимателей будут оформлены в проекты и доведены до конца», - обозначил суть проекта министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

Вход на мероприятия, организованные в новом пространстве, будет свободным. Также там можно бесплатно проводить семинары, тренинги, конференции и мастер-классы.

Залы вместимостью от 10 до 150 человек оборудованы новой оргтехникой, звуковым и проекционным оборудованием, высокоскоростным интернетом. Есть кофейная зона, библиотека и комната отдыха.

В краевом правительстве сообщили, что «Точка кипения» - это один из федеральных проектов развития Национальной технологической инициативы. Площадка стала 84-м пространством, открытым в городах России.

Фото: территориябизнеса.рф