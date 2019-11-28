Еда на вынос

Кейтеринг как услуга был всегда. Даже когда и названия такого не было. Однако сам рынок в Красноярске сформировался относительно недавно - в городе появились крупные игроки, которые поделили сферу бизнеса с фирмами поменьше. Sibnovosti.ru поговорили с представителями компаний, которые делают мероприятия вкусными.



Пообщавшись с игроками рынка кейтеринга Красноярска, изумляешься - давно не было такой сферы бизнеса, где отсутствует конкурентная борьба, информационные войны, драки за клиентов и броские рекламные кампании. Здесь все поделено - правила игры закреплены негласным манифестом, и каждый понимает, для кого и почему он работает.



Одинаковые

Управляющая «Catering Bellini group» и банкетного зала «Пассаж» Алена Голынская рассказывает, что в последние два года количество кейтеринговых компаний в Красноярске существенно выросло. Как итог - разделение бизнесов на профили.

Одни, к примеру, специализируются только на детских мероприятиях, другие - на бизнес-форумах, третьи - на свадебных торжествах.

«Такое разнообразие предложений только на руку - каждый может выбрать компанию на свой вкус и под личные критерии», - говорит она.

Один из таких новых игроков на рынке - компания «Green Catering». Ее основал владелец одного из старейших кафе в городе (20 лет отметили в сентябре этого года. - прим. Sibnovosti.ru) «Заповедное» Денис Дубинников. Он характеризует рынок кейтеринга в Красноярске как «достаточно насыщенный».

«Регулярно заходят новые игроки. Но при этом нужно отметить, что и сам рынок постоянно растет – появляются все новые заказчики. Это и бизнес, и частные клиенты, которые открывают для себя преимущества различных направлений кейтеринга. И, конечно, само направление также развивается, появляются новые веяния - например, box catering, когда закуски, десерты и горячие блюда доставляют в специальных боксах из пищевого картона. Из нашего общения с коллегами можем сделать вывод, что работы хватает всем. Тем более, что у каждого по ходу его деятельности начинает вырисовывать своя специализация, сегмент, в котором он работает», - рассказывает Дубинников.

Компания «Yar Catering» по сравнению с двумя упомянутыми выше игроками не может похвастаться сильной поддержкой в виде работающего кафе, ресторана или своего банкетного зала в центре города.

Именно поэтому управляющий Максим Портняжкин говорит о деталях бизнеса, которые гигантам могут быть и не видны.

«Компаний в Красноярске достаточно, но основная проблема заключается с площадками. В основном в места, где есть банкетные залы, не пускают сторонний кейтеринг. Либо там работают только с одним подрядчиком», - сетует он.

При этом Портняжкин упоминает об одной особенности абсолютно всех компаний: «Они схожи в мобильности, готовы ехать хоть в поле». Это подтверждает и Алена Голынская.

«Сейчас заказать еду проще и удобнее, чем покупать и привозить или готовить самому. Наш формат - от массового отраслевого праздника на 5 000 человек до романтического ужина на двоих. 60% от всех заказов - это нетривиальные мероприятия. Например, в ближайшее время мы организовываем выездное обслуживание на открытии новой подстанции за 1 300 км от Красноярска, где практически нет дороги. Добираться будем самолетом и поездом», - описывает географию работы управляющая.

Дубинников при этом напоминает - высокий уровень красноярского кейтеринга напрямую связан с рейтингом общепита в городе.

«У каждой компании через какое-то время после старта работы начинает определяться ее специализация. Кто-то работает в более премиальном сегменте, кто-то ориентируется на небольшие форматы, как кофе-брейки и фуршеты, кто-то привязан к своей площадке, является ее продолжением и редко работает где-то на стороне. Самые необычные заказы – это, скорее всего, работа на неподготовленных для кейтеринга площадках: природа, промышленные объекты, строящиеся сооружения», - говорит владелец компании.

Но разные

Готовность поехать с угощениями в любую точку мира – не единственное отличие красноярского кейтеринга. Все опрошенные компании заявили еще об одном преимуществе - индивидуальном подходе.

Но именно здесь они начинают хоть как-то различаться.

«У нас собственный банкетный зал, свой транспорт, мебель, посуда, шеф-повара и официанты из лучших ресторанов. Такая масштабность - бесспорный плюс для клиента. Можно расслабиться и быть уверенным, что все пройдет на высшем уровне», - пояснили в «Catering Bellini group».

«Практически все компании привязаны к заведению. Соответственно к меню и сотрудникам. Отличие нашей компании в том, что мы набираем персонал и делаем закуп продуктов под конкретные мероприятия. Иногда можно встретить на кухне сразу несколько шефоф разных крутых заведений», - рассказали в «Yar Catering».

«Вкус, вкусность – все-таки это история, связанная с едой и напитками, и базовые вещи никто не отменял. Вряд ли кто-то захочет заказать откровенно невкусные блюда во второй раз», - заявили в «Green Catering».

Цена

Понятно, что стоимость выездного обслуживания априори выше домашней курочки из духовки и даже ресторанных ценников. Здесь не нужно делать ничего больше - только подойти к фуршетному столу и взять то, что хочешь.

«В среднем, фуршет от 700 рублей, а банкет от 2500 рублей на персону. Важная поправка - цены без учета алкоголя, но в большинстве случаев кейтеринговые компании не возражают против своего алкоголя на мероприятии, устанавливая таксу за пробковый сбор», - говорит Голынская.

Цифры Портняжкина сильно не отличаются: кофе-пауза - 400 рублей на человека, фуршет - 800, банкет около 2000 рублей.

«Тут все зависит от формата и статуса события. Может быть фуршет на скромном мероприятии, а может на презентации премиального автомобиля. И наполнение, и цены будут отличаться. Хотя и то, и другое мы называем фуршетом. Говоря о ценах, я бы отметил, что здесь есть минимум, а вот максимум зависит исключительно от пожеланий заказчика», - резюмирует Дубинников.

текст: Алексей Спиридонов

фото: Catering Bellini group, Green Catering, Yar Catering​