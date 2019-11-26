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Лучших работников Енисейского пароходства наградили по итогам навигации-2019

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Красноярск
11:00 26 Ноября 2019
награды и премии, река, енисей
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91 работник и 9 экипажей судов Енисейского речного пароходства удостоились федеральных, краевых и корпоративных наград по итогам навигации-2019. Награждение состоялось в ходе традиционных встреч с плавсоставом, которые руководство компании проводит каждый год по завершении навигации в филиалах Енисейского речного пароходства: Красноярском судоремонтном центре, Подтесовской и Ермолаевской РЭБ флота.

В церемонии награждения приняли участие генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП», управляющей организации АО «ЕРП» Олег Шпагин, исполнительный директор АО «ЕРП» Евгений Грудинов, руководители филиалов.

Почетной наградой министерства транспорта РФ – нагрудным знаком отличия «За безаварийную работу на речном транспорте» награждены 18 капитанов-механиков ЕРП. Из них 6 – знаком I степени (вручается капитанам, не допустившим аварийных случаев на внутренних водных путях на протяжении 15 навигаций), 2 – II степени (10 безаварийных навигаций) и 10 – третьей (5 сезонов безаварийной работы).

Почетные звания ПАО «ГМК «Норильский никель» «Лучший рабочий» и «Лучший специалист» получили Батраченко Екатерина вахтенный матрос т/х «Василий Суриков» и Крапивин Олег капитан-механик т/х «Лейтенант Филиппов», соответственно. Так же благодарностями и почетными грамотами ПАО «ГМК «Норильский Никель» отмечен труд пяти сотрудников пароходства.

За высокие производственные показатели в работе, большой личный вклад в развитие речных перевозок на реке Енисей и ее притоках благодарность губернатора Красноярского края объявлена трем капитанам ЕРП, еще двум работникам пароходства вручены почетные грамоты губернатора Красноярского края. Благодарственным письмом главы города Красноярска награждены 5 сотрудников Красноярского судоремонтного центра.

Почетные звания «Ветеран труда Енисейского пароходства» и «Лучший работник Енисейского пароходства» присвоены 15 сотрудникам, еще 41 человек и 9 экипажей судов получили различные награды АО «ЕРП».

Генеральный директор управляющей компании ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин поблагодарил сотрудников за успешную работу и достигнутые результаты и выразил уверенность в том, что следующий год будет перспективным для Енисейского пароходства.

 

по информации компании

фото: «Норникель»

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