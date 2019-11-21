«Красноярскую рециклинговую компанию» наградили за экологические инициативы

15 ноября в Краснодаре прошел 3-й региональный экономический форум «Развитие регионов. Лучшее для России», в рамках которого состоялось награждение победителей одноименной премии. За деятельность в сфере экологического просвещения и поддержку акций, направленных на ликвидацию объектов, загрязняющих окружающую среду, реализуемых в рамках деятельности «Красноярской рециклинговой компании», Инвестиционная группа «РВМ Капитал» была награждена дипломом в номинации «За вклад в развитие экологической культуры».

В числе поддержанных компанией акций – Международный проект #TRASHTAG, Плоггинг 2.0. Забег за мусором, Федеральная программа «Разделяй с нами» совместно с компанией Coca-Cola, Федеральная благотворительная экологическая акция «Оберегай», Ежегодный экологический марафон «День Енисея» и др. Совместно силами волонтёров и сотрудников «КРК» убрано уже более 30 тонн мусора.

Отдельное внимание уделяется работе с подрастающим поколением. Сотрудники левобережного регионального оператора на постоянной основе проводят экологические уроки в школах, где рассказывают, как правильно сортировать мусор, зачем это нужно и что можно сделать из вторичных отходов. Демонстрируют работу современного перерабатывающего оборудования и техники, отвечающей за транспортировку отходов.

Таким образом, у детей, которые в будущем станут потребителями услуг отрасли обращения с ТКО, формируется ответственное отношение к тем вопросам, которым ранее в нашей стране уделяли недостаточно внимания. И именно с ними внедрение системы раздельного сбора мусора для дальнейшей его переработки станет реально возможным и эффективным.