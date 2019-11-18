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Стань успешным предпринимателем сегодня!

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Красноярск
11:54 18 Ноября 2019
бизнес, образование, вуз, обучение, проект
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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СибГУ им. М.Ф. Решетнева выиграл грант в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» и открывает Академию фриланса, в которой пройти обучение может каждый из вас!

Одними из основных проблем малого бизнеса являются поиск клиентов, завоевание доли рынка, отсутствие знаний по получению государственной поддержки, правильному декларированию доходов, законному снижению налогов и т.д. И они просто опускают руки и закрывают свое дело, хотя могли бы сделать его успешным и процветающим.

Мы предлагаем вам:

1. Изучить основы предпринимательской деятельности.

Сегодня более 70% новых предприятий в течение 3 лет существования терпят неудачу и уходят с рынка. Но с нами вы не войдете в их число! Мы поможем развить ваши идеи, вместе сформируем полноценный бизнес-план, расскажем обо всех юридических тонкостях и много чего еще. Не бойтесь стать успешным!

2.  Получить информацию о государственно-частном партнерстве.

Вы узнаете, как можно получить субсидию от государства на создание или развитие своего бизнеса. Да-да, это реально, и не нужно несколько лет оббивать пороги чиновников! Мы научим вас, как это сделать, поможем составить заявку и отчёт об использовании полученных средств. Строить бизнес с государством – реально!

3. Монетизировать свой бизнес с помощью социальных сетей Facebook и Instagram!

Не нужно говорить, как эти сети популярны в России. Вы создадите свое уникальное торговое предложение в результате проведения анализа конкурентной среды, настроите аккаунты для приёма трафика и с помощью таргетированной рекламы, привлечете лиды – клиентов на свою собственно разработанную посадочную страницу – Lending Page. Меняйте жизнь с нами!

Непрерывное образование сегодня-залог Вашего финансового благополучия завтра!

Уже хотите записаться? Все подробности по тел. 8(391)220-84-16, 266-04-08.

Мы будем рады вас видеть!

Все учебно-методические комплексы находятся по ссылке 

По материалам СибГУ им. М.Ф. Решетнева

В статье упоминаются:
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