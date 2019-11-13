Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились

В октябре компании закрыли сделку, в результате которой лидер красноярского страхового рынка, компания «Надежда», вошла в страховую группу «АльфаСтрахование». На совместной пресс-конференции страховщики раскрыли детали интеграции бизнесов, отметив, что для клиентов «Надежды» условия взаимодействия с компанией не поменяются.

«И для «Надежды», и для «АльфаСтрахование» эта сделка - это большая возможность для укрепления позиций на рынке Красноярского края. «Надежда» является лидером в своем регионе, обладает мощной командой, большой клиентской базой, интересной продуктовой линейкой. Главная задача, которую мы перед собой ставим - чтобы по итогам нашего объединения клиенты получили лучший сервис, цены, доступ к новейшим технологиям страхового рынка», - сообщил генеральный директор АО «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов.

Отметим, страховая компания «Надежда» является лидером на рынке страховых услуг в Красноярском крае с долей 19,8% по итогам 2018 года. Компания работает 28 лет. По словам генерального директора «Надежды» Маргариты Филипповой, узнаваемость бренда в регионе составляет 88%.

«Однако домашняя территория уже не является главной ценностью компании. Современный страховщик должен присутствовать в каждом регионе нашей страны, иметь развернутую инфраструктуру и высокотехнологичные сервисы. «АльфаСтрахование» - одна из лучших компаний на рынке, которая ведет себя честно и открыто. Мы рады, что стали частью общенациональной страховой группы», - отметила Филиппова.

Топ-менеджеры «АльфаСтрахование» также пояснили, что никаких кардинальных перемен в красноярской компании не случится. Переходный период составит 1,5-2 года, в течение которого компания будет работать под своим брендом..

«Мы ничего не собираемся менять с точки зрения работы с клиентами. Все офисы «Надежды», клиентские менеджеры продолжат работать, продуктовая линейка сохранится. Это те ценности, которые мы должнысохранить. Перемены ожидаются лишь в появлении новых продуктов и it-сервисов, которые также станут доступны клиентам «Надежды». Среди них, например, оформление полиса с помощью мобильного приложения, онлайн-урегулирование страховых случаев»», - резюмировал Скворцов.

Фото: компания «АльфаСтрахование»

По материалам компании «АльфаСтрахование»