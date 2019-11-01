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На острове Татышев началось массовое сокращение дворников и уборщиков

Главная Бизнес
Красноярск
15:23 1 Ноября 2019
увольнение, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С острова Татышев в Красноярске массово увольняют сотрудников. Известно об этом стало только сейчас, но рабочие получили уведомления о сокращениях еще в середине сентября. Руководство в целях экономии приняло решение передать содержание парка нанятым подрядным организациям, поэтому сотрудники в штате оказались не нужны. Под сокращения попадает 61 человек - 21 вахтер, 34 дворника, 5 уборщиков помещений и один подсобный рабочий, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Документ с подтверждением информации о массовых сокращениях, изданный «Центом реализации социальных проектов», опубликовал в соцсети депутат Горсовета Виталий Бондарев.

Данные об увольнениях подтвердили и в ЦРСП. В организации сообщили, что за счет переведения содержания острова на аутсорсинг рассчитывают экономить до 4 млн рублей.

 

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