На острове Татышев началось массовое сокращение дворников и уборщиков

С острова Татышев в Красноярске массово увольняют сотрудников. Известно об этом стало только сейчас, но рабочие получили уведомления о сокращениях еще в середине сентября. Руководство в целях экономии приняло решение передать содержание парка нанятым подрядным организациям, поэтому сотрудники в штате оказались не нужны. Под сокращения попадает 61 человек - 21 вахтер, 34 дворника, 5 уборщиков помещений и один подсобный рабочий, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Документ с подтверждением информации о массовых сокращениях, изданный «Центом реализации социальных проектов», опубликовал в соцсети депутат Горсовета Виталий Бондарев.

Данные об увольнениях подтвердили и в ЦРСП. В организации сообщили, что за счет переведения содержания острова на аутсорсинг рассчитывают экономить до 4 млн рублей.