Витрины красноярских магазинов к Новому году украшают по рекомендациям главного художника

Витрины в центре Красноярска начали украшать к Новому году. В этом году предприниматели получили рекомендации по оформлению от главного художника города. Так, бизнесменам рекомендуется убрать мигающие гирлянды, лучше использовать люминесцентные лампы для подсветки окон. Еще одно требование – оформление витрин должно быть тематическим.

«К украшению города уже подключились организации как из центральной части района, так и с более отдаленных улиц. Так, магазин «Компас» создал настоящий уголок новогоднего волшебства на ул. Брянская, украсив свою витрину и установив подсвеченную композицию «Я люблю Красноярск». Центр комплектации интерьеров «Maison & Bureau» и бутик одежды Fashion Studio54 с ул. Дубровинского оформили свои витрины по примеру европейских городов – елочками, игрушками и шарами», - отметили в пресс-службе администрации города.

К Новому году подготовились и заведениях общественного питания в центральной части города. Рестораторы предпочли классический вариант оформления – украшение окон световыми завесами, передает корреспондент sibnovosti.ru.