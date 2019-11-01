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Витрины красноярских магазинов к Новому году украшают по рекомендациям главного художника

Главная Бизнес
Красноярск
14:59 1 Ноября 2019
ресторанный_бизнес, магазины, новый год, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Витрины в центре Красноярска начали украшать к Новому году. В этом году предприниматели получили рекомендации по оформлению от главного художника города. Так, бизнесменам рекомендуется убрать мигающие гирлянды, лучше использовать люминесцентные лампы для подсветки окон. Еще одно требование – оформление витрин должно быть тематическим.

«К украшению города уже подключились организации как из центральной части района, так и с более отдаленных улиц. Так, магазин «Компас» создал настоящий уголок новогоднего волшебства на ул. Брянская, украсив свою витрину и установив подсвеченную композицию «Я люблю Красноярск». Центр комплектации интерьеров «Maison & Bureau» и бутик одежды Fashion Studio54 с ул. Дубровинского оформили свои витрины по примеру европейских городов – елочками, игрушками и шарами», - отметили в пресс-службе администрации города.

К Новому году подготовились и заведениях общественного питания в центральной части города. Рестораторы предпочли классический вариант оформления – украшение окон световыми завесами, передает корреспондент sibnovosti.ru.

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