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В Красноярске затянули благоустройство правобережной набережной

Главная Бизнес
Красноярск
10:23 1 Ноября 2019
енисей, благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Подрядчик благоустройства правобережной набережной Красноярска не уложился в сроки. По контракту работы должны были завершить не позднее 31 октября, но до сих пор благоустройство выполнено не в полном объеме.

На объекте работает СПК «Сфера». Подрядчик благоустраивает участок от Предмостной площади до дома по ул. Гладкова, 8а за 138,5 млн рублей.

Сроки сдачи затянули из-за проблем с поставками материалов – гранит должного качества пришлось ждать из Китая. Кроме того, больше месяца строители не могли приступить к работам из-за проблем с авторским надзором.

Несмотря на независящие от подрядчика причины задержки сдачи обновленной набережной, мэрия готовит штрафные санкции.

«На сегодняшний день уже четыре предписания подготовлены по поводу штрафных санкций для организации «Сфера», которая выиграла торги», – сообщил глава департамента горхозяйства Юрий Савин.

Отметим, что в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске обновлено 14 общественных пространств, в том числе правобережная набережная Енисея, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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