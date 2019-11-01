«Норникель» отчитался за девять месяцев работы

Компания «Норникель» рассказала о результатах работы за девять месяцев 2019 года. В целом показатели по всем основным металлам было увеличено за счет мероприятий по повышению объемов производства.

Что касается никеля, то за отчетный период объем его производства группой компаний составил 167 тысяч тонн, что на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Объем производства никеля из собственного сырья за отчетный период составил 164 тысячи тонн, увеличившись также на 6%.

«Производство никеля выросло за счет увеличения поставок файнштейна с Заполярного филиала и поэтапным выходом на проектную мощность рафинировочного производства по новой технологии хлорного выщелачивания на Кольской ГМК, а также роста выпуска товарной продукции на Norilsk Nickel Harjavalta благодаря увеличению поставок российского сырья и переработке сырья третьих лиц», - прокомментировал итоги первый вице-президент – операционный директор Сергей Дяченко.

Меди «Норникель» произвел 372 тысячи тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 6%. При этом практически весь объем металла был произведен из собственного сырья. Увеличение производства меди связано с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, а также ростом выпуска медного концентрата на Кольской ГМК для реализации третьим лицам.

Производство металлов платиновой группы - платины и палладия - группа компаний увеличила за девять месяцев этого года на 8% и 7% соответственно.

«Основной рост производства металлов платиновой группы пришелся на первый квартал, когда было выработано ранее накопленное незавершенное производство на ОАО «Красцветмет». Дополнительно в течение девяти месяцев росло содержание драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta. Рост производства меди был связан, в основном, с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, который в сентябре 2019 года был полностью введен в промышленную эксплуатацию», - пояснил топ-менеджер.

Если говорить отдельно про российские подразделения группы компаний, то здесь стоит отметить, что весь объем товарных металлов, произведенных за девять месяцев 2019 года, был произведен из собственного сырья. По никелю и меди рост составил 7% (121 тысяча тонн и 360 тысяч тонн соответственно). Аналогичное увеличение в 7% к показателям января-сентября 2018 года показали палладий и платина (2 204 тысяч унций и 542 тысячи унций соответственно).

«Мы полностью подтверждаем прогноз производства компанией основных металлов на 2019 год», - подвел итог Сергей Дьяченко.

по информации компании «Норникель»

фото: «Норникель»