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В Норильске начинается новый этап развития туризма

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Красноярск
15:24 31 Октября 2019
развитие, норильск, туризм, бизнес
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В Норильске начинается новый этап развития туризма. Соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию туристско-рекреационного кластера «Арктический» подписано между Агентством развития Норильска, краевым Агентством развития бизнеса и инвесторами. Документ закрепляет за сторонами обязательство инвестирования в развитие проектов, входящих в туристический кластер.

В Норильске начинается новый этап развития туризма

Координатор проекта - Агентство развития Норильска, оператор - Агентство развития бизнеса. Последнее будет поддерживать предпринимателей: от льготного финансирования и разработки бизнес-планов, до предоставления экспертов, проведения маркетинговых исследований и софинансирования информационных компаний проектов участников в соотношении 5% - затраты участника, 95% - средства Агентства развития бизнеса.

«В рамках данного соглашения Агентство развития бизнеса окажет комплексную поддержку совместным предпринимательским инициативам, направленным на развитие туристического потенциала северных территорий Красноярского края. Создание туристско-рекреационного кластера позволит его участникам выступить единым фронтом в решении вопросов на региональном и федеральном уровне. В первую очередь, это развитие инфраструктуры: строительство дорог, инженерных сетей», - заявил генеральный директор АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Александр Граматунов.

По словам директора Агентства развития Норильска Максима Миронова, общий объем инвестиций в рамках подписанного документа – почти 700 млн рублей.

«В соглашении 19 участников, из них 17 инвесторов: трое представляют Таймыр, один – Москву, все остальные – Норильск. Если говорить о направлениях бизнеса, - это строительство гостиниц, баз отдыха, модернизация туристической техники, привлечение туристов на территории кластера и расширение спектр туруслуг», - пояснил Максим Миронов.

В ближайших планах Агентства развития Норильска – разработка бизнес-предложений для внедрения их на территории туркластера и дальнейшей реализации инвесторами.

 

по информации «Норникель»

фото: arnorilsk.ru

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