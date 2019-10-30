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С территории реабилитационного центра Красноярска вывезли 17,5 тонн мусора

Главная Бизнес
Красноярск
11:30 30 Октября 2019
бизнес, социальная политика, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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17,5 тонн отходов вывез левобережный оператор с территории подшефного реабилитационного центра для лиц с ментальными нарушениями. Это уже третье совместное мероприятие «Красноярской рециклинговой компании» и сотрудников центра.

«В апреле мы приняли участие в субботнике, помогли с уборкой и вывезли из рощи около 32 тонн мусора, это два мусоровоза. Летом мы убрали с территории центра еще 12 тонн отходов, а в этот раз вывезли на специализированный полигон 17,5 тонн», - рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.   

В зимний период субботников не запланировано, но в следующем году совместная работа по наведению порядка на территории реабилитационного центра продолжится.

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