В Солнечном появится спортзал с бассейном, а также объект общественного питания. В департаменте муниципального имущества и земельных отношений состоялись открытые аукционы по продаже права аренды земельных участков.

Так, на участке по ул. Славы победитель аукциона должен построить объект общественного питания. За эту территорию на аукционе боролись шесть соискателей.