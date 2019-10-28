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В Солнечном появится спортзал с бассейном

Главная Бизнес
Красноярск
14:33 28 Октября 2019
строительство, аукцион, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Солнечном появится спортзал с бассейном, а также объект общественного питания. В департаменте муниципального имущества и земельных отношений состоялись открытые аукционы по продаже права аренды земельных участков.

Так, на участке по ул. Славы победитель аукциона должен построить объект общественного питания. За эту территорию на аукционе боролись шесть соискателей.

«На проспекте 60 лет Образования СССР появится объект со спортзалами, бассейном, специализированными площадками для занятий физкультурой и спортом. Договор аренды на земельный участок площадью 3 314 кв. метров, будет подписан с ООО «Домстрой», который оказался единственным заявителем», - рассказали в мэрии

 

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