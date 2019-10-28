Красноярскому бизнесу чинят минимум барьеров

Красноярский край вошел в число регионов-лидеров по снижению административных барьеров для бизнеса. Регион наградили знаком «Отличник контрольно-надзорной деятельности».

По данным министерства экономики края, этого удалось достигнуть за счет применения риск-ориентированного подхода. На основе рисков осуществляются проверочные мероприятия по 26 видам федерального и 11 региональным видам контроля.

«Контроль предполагает концентрацию проверок там, где существуют максимальные риски для безопасности и здоровья граждан, их имуществу, экологии. Особенностью риск-ориентированного подхода является его динамичность. Контрольно-надзорные органы не относят бизнес к высокому или низкому уровню риска раз и навсегда. Напротив, каждый надзорный орган обязан проводить регулярную классификацию предпринимателей, опираясь на данные прошлых проверок и иную поступившую информацию», - заявили в министерстве.

Исходя из этого, добросовестный предприниматель имеет возможность снизить категорию риска своего дела, а бизнес с «провалившимися» проверками, напротив, становится предметом более пристального внимания.