Красноярскому бизнесу чинят минимум барьеров

Красноярский край вошел в число регионов-лидеров по снижению административных барьеров для бизнеса. Регион наградили знаком «Отличник контрольно-надзорной деятельности».
По данным министерства экономики края, этого удалось достигнуть за счет применения риск-ориентированного подхода. На основе рисков осуществляются проверочные мероприятия по 26 видам федерального и 11 региональным видам контроля.
«Контроль предполагает концентрацию проверок там, где существуют максимальные риски для безопасности и здоровья граждан, их имуществу, экологии. Особенностью риск-ориентированного подхода является его динамичность. Контрольно-надзорные органы не относят бизнес к высокому или низкому уровню риска раз и навсегда. Напротив, каждый надзорный орган обязан проводить регулярную классификацию предпринимателей, опираясь на данные прошлых проверок и иную поступившую информацию», - заявили в министерстве.
Исходя из этого, добросовестный предприниматель имеет возможность снизить категорию риска своего дела, а бизнес с «провалившимися» проверками, напротив, становится предметом более пристального внимания.
«Одно из основных направлений работы краевого министерства экономики – это снижение административной нагрузки на бизнес. Наша задача – создать для предпринимателей комфортные условия работы. Поэтому мы активно внедряем такие механизмы как риск-ориентированный подход, – отметил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. – Реформа контроля предполагает активную профилактику – чем выше уровень риска, тем более интенсивной и адресной профилактика должна быть. Ключевое значение при выявлении факторов риска является предотвращение ущерба – населению, экологии, культурному наследию. Кроме того, в крае складывается положительная практика, при которой контрольными органами чаще используются механизмы профилактики. Для внедрения данных подходов уже сегодня пересмотрены более 80 нормативных правовых актов по проведению контрольно-надзорных мероприятий».