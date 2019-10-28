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Красноярскому бизнесу чинят минимум барьеров

Главная Бизнес
Красноярск
12:48 28 Октября 2019
предприятие, бизнес, проверка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край вошел в число регионов-лидеров по снижению административных барьеров для бизнеса. Регион наградили знаком «Отличник контрольно-надзорной деятельности».

По данным министерства экономики края, этого удалось достигнуть за счет применения риск-ориентированного подхода. На основе рисков осуществляются проверочные мероприятия по 26 видам федерального и 11 региональным видам контроля.

«Контроль предполагает концентрацию проверок там, где существуют максимальные риски для безопасности и здоровья граждан, их имуществу, экологии. Особенностью риск-ориентированного подхода является его динамичность. Контрольно-надзорные органы не относят бизнес к высокому или низкому уровню риска раз и навсегда. Напротив, каждый надзорный орган обязан проводить регулярную классификацию предпринимателей, опираясь на данные прошлых проверок и иную поступившую информацию», - заявили в министерстве.

Исходя из этого, добросовестный предприниматель имеет возможность снизить категорию риска своего дела, а бизнес с «провалившимися» проверками, напротив, становится предметом более пристального внимания.

«Одно из основных направлений работы краевого министерства экономики – это снижение административной нагрузки на бизнес. Наша задача – создать для предпринимателей комфортные условия работы. Поэтому мы активно внедряем такие механизмы как риск-ориентированный подход, – отметил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. – Реформа контроля предполагает активную профилактику – чем выше уровень риска, тем более интенсивной и адресной профилактика должна быть. Ключевое значение при выявлении факторов риска является предотвращение ущерба – населению, экологии, культурному наследию. Кроме того, в крае складывается положительная практика, при которой контрольными органами чаще используются механизмы профилактики. Для внедрения данных подходов уже сегодня пересмотрены более 80 нормативных правовых актов по проведению контрольно-надзорных мероприятий».

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