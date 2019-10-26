Кафе у Центрального парка пока сносить не будут. Оставшиеся 8 строений, которые не успели демонтировать, оставили в покое как минимум до 19 декабря. Именно на эту дату назначено рассмотрение кассационной жалобы собственников в Арбитражном суде Иркутска.

Напомним, в середине октября рабочие приступили к сносу летних кафе у Центрального парка в Красноярске. Всего на верхнем ярусе набережной Енисея и на крыше напротив парка были расположены 18 временных построек. Чиновники администрации судились с владельцем — ООО «Кедр Трейд» — за демонтаж всего развлекательного комплекса. В итоге суд трижды оказывался на стороне красноярских властей. Высшая инстанция постановила, что у ответчика отсутствуют права собственности на три объекта, следовательно культурно-досуговый центр был построен незаконно.

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