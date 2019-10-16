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За 37 лет Ачинский НПЗ переработал 225 миллионов тонн нефти

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Красноярск
15:25 16 Октября 2019
топливо и азс, промышленность, экономика, нефть, в красноярском крае
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За неполных 37 лет Ачинский НПЗ переработал 225 миллионов тонн нефти. По этому случаю 15 октября на предприятии состоялось собрание коллектива, на которое кроме работников смены пригласили ветеранов производства и молодых специалистов. Многие вспоминали декабрь 1982 года - именно тогда завод переработал первую тонну нефти и выпустил первую продукцию.

Единственный нефтеперерабатывающий завод в Красноярском крае - Ачинский НПЗ - и сегодня остается одним из самых молодых в стране и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время на предприятии производится более 20 видов товарной продукции.

В рамках стратегии компании «Роснефть 2022» на производственных объектах предприятия активно внедряются системы искусственного интеллекта, позволяющие увеличить долю выпуска светлых нефтепродуктов, снизить потребление энергоресурсов и, соответственно, увеличить эффективность работы технологических объектов. Так, на установке ЭЛОУ АТ Ачинского НПЗ в настоящее время завершается внедрение системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП), которая позволяет с учетом анализа данных подсистем максимально оптимизировать работу объекта. В ближайшем будущем запланировано дальнейшее оснащение  установок завода современными системами управления.

Но и в эпоху цифровизации люди остаются залогом успешного производства. Генеральный директор завода Олег Белов поблагодарил работников за труд и призвал не останавливаться на достигнутом.

«225 миллионов тонн нефти - это почти 37 лет напряженного круглосуточного труда всего коллектива. Каждый работник завода знает цену чёрного золота и понимает свою ответственность за общий результат. Уже сегодня нужно думать о новых рубежах: теперь уже о 250 миллионах. Это значит, что жизнь – продолжается!», - заявил топ-менеджер.

Добавим, с 1982 года и по сегодняшний день Ачинский НПЗ поставил на топливный рынок более 40 миллионов тонн автомобильного бензина и более 65 миллионов тонн дизельного топлива. В настоящее время все моторные топлива, выпускаемые на АНПЗ, имеют самый высокий, пятый, класс экологической безопасности.

 

по информации Ачинского НПЗ

фото: Ачинский НПЗ

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