«Норникель» взял на Minex Russia 2019 золоту и бронзу

R&D-подразделение «Цифровая лаборатория» компании «Норникель» заняло призовые места на конкурсе Mine Digital, который состоялся на горно-геологическом форуме Minex Russia 2019. Первое место компания получила за проект «Система фиксации рудозасоряющих элементов на конвейере обогатительных фабрик». «Цифровая лаборатория» использовала элементы искусственного интеллекта для оперативного отслеживания на конвейере нерудных материалов, которые при попадании в дробильный барабан обогатительной фабрики приводят к поломке оборудования и порезам конвейерной ленты. Проект прошел пилотную стадию на Талнахской обогатительной фабрике в Заполярном филиале и готовится к внедрению во всех подразделениях «Норникеля», включая Кольскую ГМК.

«В этом году организаторы форума впервые устроили отдельную сессию, посвященную Digital, что не может не свидетельствовать об интересе к цифровым технологиям», — отметил руководитель направления по цифровым технологиям и системам CDO «Норникеля» Левон Киракосян.

«Норникель» применяет цифровые технологии для решения нестандартных производственных задач. В компании на протяжении вот уже почти двух лет действует R&D-подразделение «Цифровая лаборатория», экономический эффект от внедрения решений которой в 2018–2019 годах оценивается в 362 млн рублей. Из 157 предложенных производственными площадками инициатив «Цифровая лаборатория» отобрала 53, шесть из которых планируется запустить в промышленную эксплуатацию в ближайшие пару лет.

Спикеры «Норникеля» также поделились с участниками форума наиболее яркими проектами программы «Техпрорыв», созданной для повышения операционной эффективности производственных процессов. Один из них — не имеющий аналогов на отечественном рынке проект «Система имитационного моделирования» (СИМ), применяемый на всех рудниках «Норникеля». Созданная «Норникелем» программа на основе анализа большого объема данных (включая информацию о подземных выработках, их геометрии, подземном транспорте), а также планов по добыче руды рассчитывает оптимальное количество подземной техники. Цель — оптимизация добычи и транспортировки руды из шахты на поверхность. В среднесрочной перспективе «Норникель» планирует протестировать с помощью CИМ возможность применения подземной техники, работающей в дистанционном режиме.

Директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко продолжила тему повышения эффективности на сессии «Управление устойчивым развитием». Планы «Норникеля» по достижению Целей в области устойчивого развития представлены целым комплексом проектов, направленных, помимо повышения эффективности и модернизации производства, на социальное развитие и минимизацию воздействия на окружающую среду.

«Норникель» радикально подходит к решению экологических проблем. Три года назад компания закрыла не подлежащий модернизации Никелевый завод, что позволило на треть снизить объем выбросов диоксида серы в жилой зоне Норильска.

За этим последовала полная реконфигурация производства в масштабах всей компании, затронувшая ее ключевые производственные площадки. Сейчас «Норникель» ведет активную работу над Серным проектом, который является «венцом» всей экологической трансформации компании за последние шесть лет. Общие затраты «Норникеля» на Серный проект составляют 2,5 млрд долл. США. Реализация проекта позволит снизить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 75%.

Экология для «Норникеля» — это не только масштабные производственные изменения. «Мы изначально хотели показать, что экология связана не только с дымящимися трубами. Это масса всего, что мы можем делать в быту: выключать воду, экономить электроэнергию, сортировать отходы, сокращать количество пластиковых пакетов и т. д.», — рассказала Светлана Ивченко. Для решения этих задач в «Норникеле» уже четыре года действует экологическое волонтерство: большая волонтерская программа и «Экомарафон», который ежегодно собирает тысячи людей, объединенных совместной целью.

по информации компании «Норникель»

фото «Норникель»