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Внимание к окраинам

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Красноярск
18:00 11 Октября 2019
бизнес, красноярск, благоустройство
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Ситуация с промзонами и городскими окраинами типична для любого мегаполиса. Да чего греха таить - даже в небольших городах, поселках и деревнях отдаленные территории никогда не становились центром внимания властей. Красноярская администрация решила ситуацию изменить. Точка на карте - Северное шоссе. Уже заметно, как здесь все преобразилось. И благоустройство будет продолжаться.

Северное шоссе попало в объектив городской администрации не случайно. Десятилетия здесь хаотично развивался бизнес, застраивалась и захламлялась территория. По поручению мэра Сергея Ерёмина администрация Центрального района организовала системную работу с предпринимательским сообществом по приведению в порядок пространства вдоль транспортной артерии.

«Это распоряжение главы города. С конца мая мы занялись работами по облагораживанию этой территории. За это время мы наладили контакт с 44 предпринимателями, бизнес которых расположен вдоль Северного шоссе. Я благодарю их. Практически все отнеслись с большим пониманием. Те задачи, которые мы им поставили, они выполнили: была облагорожена территория, покрашены заборы, убраны свалки, заросшие территории, скошена трава, спилены старые деревья. Сейчас очень разительные перемены, если сравнить с весной этого года», - заявил руководитель администрации Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский.

Он добавил, что работы будут продолжаться несмотря на то, что поставленные задачи выполнены. К примеру, планируется асфальтирование автостоянки для автомобилей, дополнительное благоустройство.

«Всё это предприниматели делали за свой счет. Все отнеслись с пониманием. Вы будете удивлены, но недовольных или несогласных не было», - резюмировал глава района.

Александр Тулюля - директор одного из предприятий на Северном шоссе. Он вспоминает: раньше территория рядом была дорогой «то яма, то канава».

«Это наше лицо. Сделали парковку, обустроили газоны. Да, эта земля не наша, но она по сути прилегает к нам и по ее виду судят и о нас. Власть нас не заставляла - мы поговорили и пришли к согласию, что это общая ответственность. В любом месте, любом городе, любой стране прилегающая территория владельцев должна быть ухожена. Ну, а как по-другому? У меня бардак, у соседа бардак - так и до общей разрухи недалеко», - заявил бизнесмен.

В следующем году предприниматель планирует продолжить благоустройство территории: заасфальтировать подъезд, нанести разметку. Пример Северного шоссе - для всех окраин Красноярска.

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