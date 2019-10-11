Сбербанк рассказал про работу с эскроу-счетами на конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики»

10 октября команда Управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Красноярского отделения Сбербанка приняла участие в конференции «Риэлторы. Банки. Застройщики».

Мероприятие состоялось в выставочном центре «Сибирь». В конференции приняли участие риэлторы, представители банковской сферы и строительной отрасли Красноярского края. Они проанализировали ситуацию на рынке недвижимости, озвучили свои прогнозы, а также оценили выгоды от сотрудничества участников рынка с целью увеличения объемов бизнеса.

Спикеры Сбербанка в качестве экспертов подробно остановились на статистике по работе с эскроу-счетами в Красноярском крае и Хакасии, обозначили схемы взаимодействия дольщиков, застройщиков и банка, а также рассказали о том, как работает механизм эскроу-счетов и как проводить сделки в короткий срок. Кроме того, участникам конференции рассказали о дополнительных сервисах и преференциях банка, поделились обратной связью от своих партнёров.

Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделение ПАО Сбербанк:

«Поправки в федеральный закон №214 серьезно изменили строительную отрасль, и конференция «Риэлторы. Банки. Застройщики» говорит о том, что интерес к теме не ослабевает. Это отличная возможность встретиться с признанными профессионалами в своей области, поделиться опытом и получить ответы на все интересующие вопросы. Сбербанк был одним из первых, кто включился в работу по новым правилам, мы регулярно организуем «круглые столы» и обучающие семинары, и всегда готовы делиться опытом».

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк