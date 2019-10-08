В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»

5 октября в Красноярском отделении Сбербанка состоялся большой фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего». Организаторы фестиваля - Консалтинговая группа F5 и Сбербанк. В мероприятии приняли участие около 130 человек – партнёры и сотрудники банка. Ведущими бизнес-игр выступили тренеры международного масштаба.

Формат бизнес-игр – это современный способ самообразования и развития, новые ресурсы для достижения поставленных целей. На сегодняшний день бизнес-игры – это эффективный инструмент обучения, командообразования, раскрытия талантов и поиска новых идей для развития. Игра создаёт атмосферу увлеченности и интереса, участники заходят в игру с бизнес-проблемой, а на выходе обнаруживают новые пути ее решения.

На целый день офис Сбербанка в Красноярске превратился в огромную игровую зону. Десяток игр, более сотни увлеченных предпринимателей, руководителей, HR специалистов. Организаторы мероприятия собрали в одном месте самые интересные игры со всей России и ближнего зарубежья.

Игры были направлены на развитие персонала и повышение личной эффективности, знакомство с новыми идеями и инструментами. Участники фестиваля смогли оценить, на каком уровне сейчас находятся компетенции, скорректировали убеждения, увидели новые возможности. Каждая игра содержала свою уникальную структуру и цель, одни – способствовали обучению навыкам продаж, другие работали с мотивацией, тренировали переговорные стратегии, эмоциональный интеллект.

Участники фестиваля смогли получить консультации у авторов игр, поговорить с профессионалами о том, как игра может быть встроена в компанию. Кроме того, состоялись мастер-классы "Коммуникационные игры для развития персонала", "Как с помощью коучинга повысить эффективность игры", "На работу — как в игру!".

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк